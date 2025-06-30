Зеленський: ЄС близькі до 18-го пакету санкцій, але поки є непорозуміння з офіційним Будапештом

Лідери Європи близькі до прийняття 18-го пакету санкцій проти РФ, але поки є непорозуміння з позицією Угорщини, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Також ми вдячні за підтримку 18-го санкційного пакету проти російської агресії. Я знаю, що європейці, лідери Європи дуже близькі до цього пакету. Я знаю, що є деякі, поки що, непорозуміння з офіційним Будапештом. І тут ми, зі свого боку, хотіли би сказати, що звертаємось до Німеччини, як до сильних і як до лідерів Європи, щодо вашого діалогу з Угорщиною", - сказав Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем у Києві.

За словами президента, в інтересах усієї Європи, щоб працювали пакети санкцій проти РФ для того, щоб Росія відчувала вартість своєї війни.

"І саме через санкції їх економіка буде страждати. Безумовно, це буде зменшення виділення грошей Росії на машину війни", - додав він.

Зеленський наголосив, що Україна поводить себе дуже дипломатично і конструктивно, і не відповідає на відповідні кроки Угорщини.

"І хотілось би, щоб ми, все ж таки, залишалися в союзі партнерів і друзів. Безумовно, Україні завжди є чим відповісти, але, все ж таки, ми партнери, ворог у нас один - і це Росія", - наголосив президент.

Як повідомлялося, 26 червня Європейська рада не змогла ухвалити 18-ий пакет санкцій для Росії за війну, яку вона веде проти України. Це випливає з висновків по Україні, які були ухвалені в ході засідання Європейської ради на рівні глав держав та урядів.