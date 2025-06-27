Трамп вважає, що Іран поки не зможе відновити ядерну програму

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що Тегеран не повернеться до розвитку ядерної програми, принаймні, найближчим часом.

"Я не впевнений, - але, знову ж таки, час покаже, - що вони можуть повернутися до роботи над ядерною програмою в якомусь осяжному майбутньому. Вони колись витратили трильйони на неї, і в них так нічого і не вийшло", - сказав Трамп на прес-брифінгу в Білому домі.

Американський лідер повторив, що, на його думку, високозбагачений уран, який був у Тегерана на момент ударів США, не міг уціліти, оскільки це надто важкий для перевезення матеріал, і його не могли встигнути евакуювати з-під бомбардувань.

Напередодні голова Об'єднаного комітету начальника штабів генерал Ден Кейн заявив, що Трамп і шеф Пентагону Піт Гегсет не просили завищувати оцінку ефективності ударів по Ірану. Командувач запевнив, що військова операція проти Ірану пройшла за планом.

"У дні перед атакою на Фордо іранці намагалися забетонувати шахти (...) Ми знали розміри бетонного покриття. Планувальники враховували все. Покриття знесли першим ударом і відкрили доступ до головної шахти", - сказав він.

22 червня США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані: у Фордо, Ісфагані та Натанзі. Цьому передували військові дії Ізраїлю проти цієї країни, метою яких декларувалося знищення ядерної програми Ірану. Згодом Трамп оголосив перемир'я, з яким погодилися Іран та Ізраїль. Перемир'я дотримується досі.