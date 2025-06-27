Інтерфакс-Україна
Політика
11:17 27.06.2025

Умєров: КНДР залучила до війни проти України близько 11 тис. військових з елітного контингенту, розглядає можливість передати додатковий контингент

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Умєров: КНДР залучила до війни проти України близько 11 тис. військових з елітного контингенту, розглядає можливість передати додатковий контингент
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/

 Наразі КНДР відправила на війну проти України близько 11 тис. військових з елітного контингенту і розглядає можливість передати Росії додатковий контингент, повідомив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами.

За його словами, йдеться про бійців, спеціально відібраних за фізичними, психологічними та іншими критеріями – приблизно з 50-тисячного "особистого резерву" режиму Кіма Чен Ина. Ці підрозділи вже зазнали суттєвих втрат.

За наявною інформацією, Кім Чен Ин розглядав можливість передати Росії додатковий контингент. Однак це ставить під загрозу його власну безпеку, адже йдеться про виснаження стратегічного резерву.

Теги: #умєров #війна #кндр

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