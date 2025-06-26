ЄС буде продовжувати надавати Україні довгострокову фінпідтримку – висновки Європейської ради

Європейський союз заявляє, що і надалі буде надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку у довгостроковій перспективі.

Про це сказано у висновках засідання Європейської ради, ухвалених 26 країнами-членами у четвер в Брюсселі. Утрималася Угорщина.

"Європейський Союз продовжуватиме надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку у довгостроковій перспективі. У 2025 році Європейський Союз надасть Україні 30,6 млрд євро, з яких 3,5 млрд євро вже виплачено в рамках Механізму допомоги Україні, а 7 млрд євро – в рамках ініціативи G7 ERA, яка буде погашена за рахунок непередбачених прибутків, що виникають від знерухомлених російських активів", - йдеться в документі.

Лідери ЄС наголосили, що "Європейський Союз, як і раніше, відданий, зокрема в рамках шляху України до вступу до ЄС, підтримці її відновлення, відновлення та реконструкції у координації з міжнародними партнерами, зокрема у сферах психологічної та психосоціальної реабілітації та збільшення допомоги у розмінуванні. У цьому контексті Європейська Рада з нетерпінням чекає на Конференцію з питань відновлення України в Римі 10 та 11 липня 2025 року", - наголошується у висновках.