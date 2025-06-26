Фіцо: Словаччина буде просити Європейську раду відкласти голосування щодо санкцій проти Росії

Фото: https://www.facebook.com/robertficosk/

Словаччина звернеться до Ради Європейського Союзу із закликом відкласти голосування за 18-й пакет санкцій проти країни-агресорки Росії, заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, пише Dennik N.

"Якщо вони не відкладуть це, ми накладемо вето… Ми не голосуватимемо за пакет завтра", — наводить видання слова Фіцо на сайті у четвер.

Проблема, на його думку, у відмові від російського газу, що, як він вважає, зашкодить промисловості його країни. "Я відмовляюся платити більше за газ через Україну", — заявив Фіцо, додавши, що обов’язок уряду Словацької Республіки заявити, що це є шкідливим.

Водночас Роберт Фіцо повідомив, що підтримає висновки саміту ЄС, який триватиме у Брюсселі 26−27 червня.

Джерело: https://dennikn.sk/minuta/4715310/