Інтерфакс-Україна
Політика
19:01 26.06.2025

Фіцо: Словаччина буде просити Європейську раду відкласти голосування щодо санкцій проти Росії

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Фіцо: Словаччина буде просити Європейську раду відкласти голосування щодо санкцій проти Росії
Фото: https://www.facebook.com/robertficosk/

Словаччина звернеться до Ради Європейського Союзу із закликом відкласти голосування за 18-й пакет санкцій проти країни-агресорки Росії, заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, пише Dennik N.

"Якщо вони не відкладуть це, ми накладемо вето… Ми не голосуватимемо за пакет завтра", — наводить видання слова Фіцо на сайті у четвер.

Проблема, на його думку, у відмові від російського газу, що, як він вважає, зашкодить промисловості його країни. "Я відмовляюся платити більше за газ через Україну", — заявив Фіцо, додавши, що обов’язок уряду Словацької Республіки заявити, що це є шкідливим.

Водночас Роберт Фіцо повідомив, що підтримає висновки саміту ЄС, який триватиме у Брюсселі 26−27 червня.

Джерело: https://dennikn.sk/minuta/4715310/

Теги: #санкції_рф #словаччина

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