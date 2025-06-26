Інтерфакс-Україна
Політика
18:12 26.06.2025

ЄС відкриє перший кластер про переговори з Молдовою про вступ 4 липня

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ЄС відкриє перший кластер про переговори з Молдовою про вступ 4 липня

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що 4 липня Євросоюз відкриє перший кластер про переговори про вступ Молдови до ЄС, це відбудеться під час саміту ЄС — Молдова у Кишиневі.

"На прохання Румунії, Європейська Рада підтвердить підтримку ЄС Республіці Молдова напередодні саміту ЄС- Молдова і привітає прийняття Чорноморської стратегії ЄС", - написав він у соціальній мережі Х у четвер, коментуючи своє перше перебування у Брюсселі в керівних органах Євросоюзу у якості президента Румунії.

Як повідомляє "Суспільне" з Брюсселя, переговори з Молдовою відкриють за кластером "Основи процесу вступу в ЄС".

Україна і Молдова довгий час рухалися разом до членства в ЄС. Для відкриття кластера про переговори необхідне одноголосне рішення 27 країн-членів ЄС. Початок переговорів щодо вступу до ЄС України блокує Угорщина.

Стосовно європейської безпеки і оборони Дан сказав: "Румунія готова бути частиною ініціатив ЄС з метою консолідації нашої європейської оборонної промисловості".

"Ми також продовжимо нашу підтримку України на тлі складного міжнародного контексту та обговоримо поточну ситуацію на Близькому Сході. Будуть розглянуті питання конкурентоспроможності ЄС та його ролі як надійного глобального гравця", - додав він.

Саміт Євроради проходить у Брюсселі 26-27 червня. За даними ЗМІ, у проєкті комюніке, яке планують ухвалити за підсумками зустрічі, йдеться про готовність ЄС до посилення санкцій проти РФ, заклики до припинення вогню та виділення раніше обіцяних 30,6 млрд євро.

Під час саміту Європейської ради обговорять також прогрес України щодо вступу в ЄС. Нині Україна передала на розгляд Єврокомісії документи щодо відкриття переговорних кластерів: Перший — "Основи процесу вступу в ЄС", Другий — "Внутрішній ринок" та Шостий — "Зовнішні відносини".

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів. За ними Єврокомісія спочатку проводе офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 з 35 переговорних розділів згруповані в шість тематичних кластерів, тоді як розділи 34 Інституції та 35 Інші питання розглядатимуть окремо, поза кластерами.

Теги: #кластер #єс #молдова

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