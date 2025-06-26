Орбан: Угорщина заперечує членство України в ЄС через війну

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що Будапешт виступає проти членства України в Європейському союзі через війну, яку проти неї веде Росія.

Про це він заявив у четвер в Брюсселі, прибувши на засідання Європейської ради, де, серед іншого, в рамках українського питання буде розглядатися подальший поступ України до членства в ЄС.

Відповідаючи на запитання щодо можливості відкриття першого кластеру в переговорах про членство України в ЄС, Орбан сказав: "Проблема – це війна. Якщо ми інтегруємо Україну в ЄС, ми інтегруємо війну. І ми не хочемо бути разом в одній спільноті з країною, яка знаходиться у стані війни і представляє собою пряму небезпеку для нас. Тому що якщо член Європейського союзу знаходиться у стані війни, це означає, що Європейський союз теж у стані війни, і нам це не подобається".

Відповідаючи на додаткове запитання, чи буде можливість почати переговори в разі припинення вогню, прем’єр-міністр Угорщини коротко відповів, що "ніякого припинення вогню немає".