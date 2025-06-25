Інтерфакс-Україна
Політика
20:15 25.06.2025

Зеленський обговорив з лідерами держав Е5 і Рютте зміцнення української ППО

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На полях саміту НАТО президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами держав формату E5 – Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Зміцнення повітряного щита України важливе, і передусім сьогодні говорили про системи ППО та перехоплювачі іранських "шахедів". Окремо обговорили тиск на Росію. РФ посилює свої наступальні операції та не демонструє бажання закінчувати війну. Саме тому необхідно працювати по їхньому енергетичному та банківському секторах, проти тіньового флоту, запроваджувати вторинні санкції", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Як повідомляє пресслужба, під час зустрічі президент відзначив важливість того, що Україна може розраховувати на НАТО та держав– членів Альянсу.

"Дякуємо вам за велику підтримку нашого народу, наших воїнів, справді героїчних людей. Протиповітряна оборона, навчальні місії з реактивними літаками та нові пакети допомоги – дякуємо", – сказав Зеленський.

У свою чергу, Рютте зазначив, що цей саміт дав чіткий сигнал про те, що зобов'язання НАТО перед Україною зберігаються, це закріплено в декларації саміту.

"Ви можете розраховувати на нас зараз і в майбутньому, щоб ви могли захистити себе, щоб ви були сильнішими за столом переговорів, щоб ви могли стримувати агресію в майбутньому і на вашому незворотному шляху до НАТО", – наголосив він.

Теги: #е5 #нато #рютте #ппо #зеленський

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