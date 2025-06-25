Інтерфакс-Україна
Політика
19:11 25.06.2025

Польща готує дивізійні навчання за участю союзників по НАТО

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Масштабні дивізійні навчання за участю військовослужбовців низки країн НАТО, включно зі США і Туреччиною, відбудуться у вересні в Польщі, повідомив у середу в Гаазі журналістам глава польського Міноборони Владислав Косиняк-Камиш.

"Ведеться підготовка до дивізійних навчань, які відбудуться в Польщі у вересні. Я віддав наказ про проведення таких навчань на брифінгу з командним складом Війська Польського на початку цього року", - сказав Косиняк-Камиш, якого цитують польські ЗМІ.

Він підкреслив, що "вперше за багато років (будуть) дивізійні навчання - 18-та дивізія візьме участь в операції "Залізний захисник".

"Ми запросимо на ці навчання всіх наших союзників, ми вже отримали позитивні відгуки від багатьох країн. США там точно будуть, Туреччина там буде", - повідомив глава Міноборони Польщі.

Він додав, що "хвилину тому я також говорив із міністром оборони Словаччини, Фінляндії, Канади. Практично всі країни зацікавлені в участі".

Відповідаючи на запитання журналістів, чи пов'язане рішення із запланованими на той самий час у Білорусі спільними з Росією навчаннями "Захід-2025", Косиняк-Камиш заявив: "Нам потрібно чітко і ясно показати силу альянсу, силу польської армії, наші відносини, наші навички, наші можливості".

Теги: #польща #нато

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