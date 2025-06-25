Інтерфакс-Україна
Політика
15:41 25.06.2025

Союзники по НАТО підтвердили зобов’язання витрачати 5% ВВП на оборону. Росія названа "довгостроковою загрозою" – декларація саміту альянсу

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Союзники по НАТО підтвердили зобов’язання витрачати 5% ВВП на оборону. Росія названа "довгостроковою загрозою" – декларація саміту альянсу

Лідери країн-членів НАТО підтвердили зобов'язання інвестувати 5% ВВП в оборону, враховуючи довгострокові виклики безпеці, які становить Росія та тероризм.

Про це йдеться в заключній декларації саміту, ухваленій главами держав та урядів країн-членів альянсу у середу в Гаазі.

"Об'єднані перед обличчям серйозних загроз та викликів безпеці, довгострокової загрози, яку становить Росія для євроатлантичної безпеки, та постійної загрози тероризму, союзники зобов'язуються щорічно інвестувати 5% нашого ВВП на основні оборонні потреби, а також на витрати, пов'язані з обороною та безпекою, до 2035 року, щоб забезпечити виконання наших індивідуальних та колективних зобов'язань відповідно до статті 3 Вашингтонського договору", - йдеться в документі.

Союзники впевнені, що інвестиції "забезпечать нам сили, можливості, ресурси, інфраструктуру, бойову готовність та стійкість, необхідні для стримування та оборони відповідно до наших трьох основних завдань: стримування та оборона, запобігання кризам та їх врегулювання, а також спільна безпека".

У декларації деталізується, що зобов'язання у розмірі 5% включатиме дві основні категорії інвестицій в оборону. "Ми виділятимемо щонайменше 3,5% ВВП щорічно, виходячи з узгодженого визначення витрат НАТО на оборону до 2035 року на забезпечення основних оборонних потреб, зокрема для досягнення Цільових показників НАТО щодо можливостей. Союзники погоджуються подавати щорічні плани, що демонструють надійний, поступовий шлях досягнення цієї мети. І ми будемо щорічно виділяти до 1,5% ВВП, серед іншого, на захист нашої критичної інфраструктури, захист наших мереж, забезпечення нашої цивільної готовності та стійкості, розкриття інновацій та зміцнення нашої оборонно-промислової бази. Траєкторія та баланс витрат за цим планом будуть переглянуті у 2029 році з урахуванням стратегічного середовища та оновлених Цільових показників можливостей", - зазначається в декларації.

Теги: #нато #ввп #оборона

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