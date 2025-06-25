Сибіга після Ради НАТО-Україна анонсував нові пакети допомоги та інвестиції

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після Ради Україна-НАТО на рівні міністрів у Гаазі анонсував нові пакети допомоги від партнерів та інвестиції.

На своїй сторінці у Instagram міністр розповів про підсумки Ради Україна-НАТО. Зокрема йдеться про те, що готова збільшувати тиск на РФ.

"Продовжать підтримку, будуть нові пакети та інвестиції-ППО, снаряди, дрони. РФ була і буде головною загрозою для Європи та НАТО", - написав він.

Також Сибіга підкреслив, що Україна прагне миру, а Росія - блокує, і першим кроком до миру має бути припинення вогню. Участь США в безпеці Європи критично важлива, наголосив він.

"Росія, Іран, КНДР - спільники і протидіяти їм треба спільно. Безпека України та євроатлантики неподільні, майбутнє України - в НАТО", - підкреcлив Сибіга.

Як повідомлялося, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.