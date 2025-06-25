Федеральна рада Швейцарії схвалила угоду з Україною про участь у відбудові

Федеральна рада Швейцарії на засіданні у середу схвалила угоду між Швейцарією та Україною про співробітництво у відбудові України, повідомляється на швейцарському урядовому порталі.

"Цей Державний договір забезпечує правову основу для посилення співпраці зі швейцарським приватним сектором у процесі відбудови України. Державний договір буде підписано на Конференції з відновлення України 2025 року в Римі. Текст угоди потім буде подано на консультації та затвердження Парламенту", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ще влітку 2024 року Федеральна рада розробила низку заходів для посилення участі швейцарського приватного сектору, доповнюючи гуманітарну допомогу та традиційні проекти міжнародного співробітництва в Україні. "Наразі співпраця з приватним сектором обмежується швейцарськими компаніями, які вже зареєстровані в Україні. Посилення співпраці зі швейцарськими компаніями, які ще не працюють в Україні, вимагає нової правової бази. Федеральна рада створює її через міжурядовий договір, схвалений сьогодні", - пояснюється в повідомленні.

Угода дозволить Україні купувати товари та послуги у швейцарських компаній для проектів відбудови у формі безповоротної фінансової допомоги. Підтримка буде надаватися переважно в секторах, що є пріоритетними для України, в яких швейцарське міжнародне співробітництво вже активно ведеться в Україні та в яких Швейцарія є конкурентоспроможною. До них належать енергетика, транспорт і мобільність, машинобудування, будівництво, водні ресурси, а також захист від стихійних лих і готовність до них. Міжурядова угода передбачає, що Україна відіграватиме ключову роль у визначенні проектів: вона визначить свої потреби у відбудові та надасть перелік необхідних товарів і послуг від Швейцарії. Їх буде закуплено відповідно до швейцарського законодавства про державні закупівлі.

"Делегат Федеральної ради від України Жак Жербер підпише Державний договір разом із Юлією Свириденко, першим віце-прем'єр-міністром та міністром економіки України, на полях четвертої Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі 10 та 11 липня 2025 року. Ця серія конференцій високого рівня була започаткована в Лугано у 2022 році після початку війни проти України та присвячена швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України. Після підписання Державного договору Федеральна рада проведе консультаційний процес та подасть до Федеральних зборів документ для затвердження угоди", - йдеться в повідомленні.

Федеральна рада ухвалила програму для України на 2025–28 роки 12 лютого 2025 року. Вона знаменує початок дванадцятирічного процесу федеральної підтримки реконструкції, реформ та сталого розвитку в Україні. На цю мету з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року виділено CHF1,5 млрд ($1,86 млрд), третину з яких буде виділено на збільшення участі швейцарського приватного сектору у відбудові України.

Федеральна рада - вищий орган виконавчої влади Швейцарії. Усі сім її членів складають федеральний уряд та виступають як колективний глава держави Швейцарії.