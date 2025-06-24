Інтерфакс-Україна
Політика
18:35 24.06.2025

Зеленський обговорив з двома американськими сенаторами-демократами підтримку України та мирну ініціативу Трампа

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами Конгресу США Джин Шахін і Крісом Кунсом (обидва – від Демократичної патрії) та обговорив з ними підтримку України, мирний процес та ініціативу президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні.

"Останні атаки проти наших людей показують, що Росія не зацікавлена в мирі і продовжує ескалувати. Тому важливо збільшувати тиск, який не дасть Москві можливостей нарощувати виробництво засобів терору. Законопроєкт про санкції сенаторів Грема і Блюменталя може це забезпечити. Дякую сенаторам за його підтримку", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок за підсумками зустрічі.

Він також відзначив, що Україна готова купувати американську зброю та разом з США виробляти українську. "Впевнений, що такий підхід сприятиме національним інтересам обох країн", - додав Зеленський.
 

Теги: #сенатори #зеленський

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