Інтерфакс-Україна
Політика
17:20 24.06.2025

ЄК не змінюватиме до саміту ЄС свою пропозицію про стелю цін на російську нафту

2 хв читати
ЄК не змінюватиме до саміту ЄС свою пропозицію про стелю цін на російську нафту

Європейська комісія (ЄК) зробила свою пропозицію щодо обмеження ціни на російську нафту, і її буде запропоновано до уваги лідерів країн ЄС на саміті Євросоюзу 26-27 червня, заявила офіційна представниця ЄК Аріанна Подеста.

"Комісія зробила пропозицію щодо нового пакету санкцій (щодо РФ - ІФ-У), куди увійшла стеля ціни, яка має бути знижена. Звичайно, комісія дотримується того, що вона запропонувала. Голова (ЄК Урсула фон дер Ляєн - ІФ-У) зустрінеться з главами держав і урядів, і ми подивимося, якими будуть результати цих переговорів. Пропозиція Європейської комісії буде тією самою", - сказала прессекретарка у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

Журналісти цікавилися, чи залишається чинною пропозиція ЄК щодо зниження стелі ціни на нафту з РФ з $60 до $45 за барель з огляду на міркування останніми днями низки офіційних осіб ЄС про те, що в контексті ірансько-ізраїльської війни, яка спровокувала зростання цін на нафту, обмеження в $60 доларів уже відіграє свою роль.

"Наша позиція щодо стелі цін на нафту полягає в тому, щоб знизити, щоб ще більше зменшити доходи Росії від нафти. Нинішня стеля вже має наслідки для російської економіки. Це не означає, що ми не хочемо ще більше знизити цю стелю. Але, враховуючи, що ціни на нафту піднялися, нинішня стеля вже позначається на рівні доходів Росії", - прокоментувала Подеста ці висловлювання.

"Тепер саміту ЄС розглядати питання про стелю ціни на російську нафту (...). Наприкінці тижня відбудеться Європейська рада, і це главам держав і урядів ухвалюватиме остаточне рішення", - заявила представниця ЄК.

Теги: #нафта #єврокомісія #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:36 24.06.2025
Президентка Європейської комісії: ми повинні тиснути на Путіна

Президентка Європейської комісії: ми повинні тиснути на Путіна

16:15 24.06.2025
Трамп вважає необхідними низькі ціни на енергоресурси, доки "всі ці війни не будуть врегульовані"

Трамп вважає необхідними низькі ціни на енергоресурси, доки "всі ці війни не будуть врегульовані"

11:50 24.06.2025
Arricano вважає введення санкцій проти компанії та акціонерів безпідставними, захищатиме активи в судах

Arricano вважає введення санкцій проти компанії та акціонерів безпідставними, захищатиме активи в судах

17:58 23.06.2025
Трамп закликав знижувати ціну на нафту та більше бурити

Трамп закликав знижувати ціну на нафту та більше бурити

10:39 23.06.2025
Україна ввела санкції проти девелопера Arricano та його естонських акціонерів Гіллара та Рауно Тедерів

Україна ввела санкції проти девелопера Arricano та його естонських акціонерів Гіллара та Рауно Тедерів

14:50 22.06.2025
Зеленський підписав указ про нові санкції проти колабораціоністів на окупованих територіях, у списку нардеп Дмитрук та екснардеп Онищенко

Зеленський підписав указ про нові санкції проти колабораціоністів на окупованих територіях, у списку нардеп Дмитрук та екснардеп Онищенко

15:17 21.06.2025
РФ буде тягнути зустрічі в Стамбулі для відтермінування санкцій – Зеленський

РФ буде тягнути зустрічі в Стамбулі для відтермінування санкцій – Зеленський

20:26 19.06.2025
Литовський парламент проголосував за запровадження національних економічних санкцій проти РФ і Білорусії

Литовський парламент проголосував за запровадження національних економічних санкцій проти РФ і Білорусії

18:14 19.06.2025
Україна працює над введенням санкцій проти газовозів, які РФ хоче використовувати для своїх проєктів, - Зеленський

Україна працює над введенням санкцій проти газовозів, які РФ хоче використовувати для своїх проєктів, - Зеленський

15:43 19.06.2025
Порошенко наполягає на скасуванні указу про санкції проти нього, бо за 5 місяців не надані підстави

Порошенко наполягає на скасуванні указу про санкції проти нього, бо за 5 місяців не надані підстави

ВАЖЛИВЕ

Президентка Європейської комісії: ми повинні тиснути на Путіна

Сибіга оголосив дипломатичну мобілізацію задля посилення тиску на РФ

У Канаді Україна передала Бессенту список зброї, яку готова закупити у США – Зеленський

Поки Путін зайнятий відправкою російських ніг для вторгнення в інші країни, він ставить росіян усередині країни на коліна економічно - Сибіга

Зеленський: ми всі повинні працювати над тим, щоб союз між Америкою і Європою не розвалився

ОСТАННЄ

Трамп на питання Путіна про допомогу з Іраном: Я хотів би побачити угоду з Росією

Ердоган планує нові ініціативи для українського врегулювання

МЗС України вважає маніпулятивними національні консультації VOKS2025 в Угорщині

УДАР запропонував проєкт закону, спрямований на захист місцевого самоврядування

Рютте: ситуація на Близькому сході не відвела на другий план війну РФ проти України

Іран порушив перемир'я, завдавши ракетного удару по Ізраїлю – ЗМІ

Зеленський: Росія може напасти на країну НАТО "протягом п'яти років" – ЗМІ

Рютте наголосив на незворотності шляху України до НАТО

Рютте: саміт ухвалить рішення, які зроблять НАТО сильнішим

Порошенко назвав першочергові кроки для підсилення оборони України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА