ЄК не змінюватиме до саміту ЄС свою пропозицію про стелю цін на російську нафту

Європейська комісія (ЄК) зробила свою пропозицію щодо обмеження ціни на російську нафту, і її буде запропоновано до уваги лідерів країн ЄС на саміті Євросоюзу 26-27 червня, заявила офіційна представниця ЄК Аріанна Подеста.

"Комісія зробила пропозицію щодо нового пакету санкцій (щодо РФ - ІФ-У), куди увійшла стеля ціни, яка має бути знижена. Звичайно, комісія дотримується того, що вона запропонувала. Голова (ЄК Урсула фон дер Ляєн - ІФ-У) зустрінеться з главами держав і урядів, і ми подивимося, якими будуть результати цих переговорів. Пропозиція Європейської комісії буде тією самою", - сказала прессекретарка у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

Журналісти цікавилися, чи залишається чинною пропозиція ЄК щодо зниження стелі ціни на нафту з РФ з $60 до $45 за барель з огляду на міркування останніми днями низки офіційних осіб ЄС про те, що в контексті ірансько-ізраїльської війни, яка спровокувала зростання цін на нафту, обмеження в $60 доларів уже відіграє свою роль.

"Наша позиція щодо стелі цін на нафту полягає в тому, щоб знизити, щоб ще більше зменшити доходи Росії від нафти. Нинішня стеля вже має наслідки для російської економіки. Це не означає, що ми не хочемо ще більше знизити цю стелю. Але, враховуючи, що ціни на нафту піднялися, нинішня стеля вже позначається на рівні доходів Росії", - прокоментувала Подеста ці висловлювання.

"Тепер саміту ЄС розглядати питання про стелю ціни на російську нафту (...). Наприкінці тижня відбудеться Європейська рада, і це главам держав і урядів ухвалюватиме остаточне рішення", - заявила представниця ЄК.