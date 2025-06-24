Інтерфакс-Україна
Політика
14:17 24.06.2025

МЗС України вважає маніпулятивними національні консультації VOKS2025 в Угорщині

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МЗС України вважає маніпулятивними національні консультації VOKS2025 в Угорщині

Національні консультації VOKS2025 щодо вступу України до Європейського Союзу мали маніпулятивну мету, яка не має нічого спільного з принципами демократичності, відкритості та прозорості волевиявлення, заявили в Міністерстві закордонних справ України у вівторок.

"В Угорщині завершилися так звані "національні консультації VOKS2025 щодо вступу України до Європейського Союзу", які були ініційовані урядом і тривали з 14 квітня по 20 червня… Офіційні результати консультацій досі не опубліковані. Проте важко сумніватися у загальній маніпулятивній меті цієї акції угорського уряду, яка не має нічого спільного з принципами демократичності, відкритості та прозорості волевиявлення", - йдеться в коментарі МЗС.

Зазначено, що угорський уряд доклав максимальних зусиль, щоб забезпечити потрібний йому результат. Консультації супроводжувало агресивне нагнітання безпідставної ненависті до всього, що пов'язане з Україною.

"Така інформаційна кампанія триває вже багато місяців. Угорські посадовці вигадують неіснуючі загрози з боку України для безпідставного залякування угорських громадян. Справжня мета цієї антиукраїнської істерії полягає в тому, щоб перевести увагу угорського суспільства з провалів соціально-економічної політики уряду на уявного зовнішнього ворога. Переконані, що абсолютна більшість громадян Угорщини здатні розпізнати цю примітивну маніпуляцію", - зауважили в міністерстві.

В зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Україна з повагою відноситься до тих угорців, які взяли участь в національних консультаціях, включно з тими, хто "має думку, яка не збігається з нашою. Ми готові чути їхні застереження та роз'яснювати нашу позицію".

"Вважаємо угорський народ дружнім і вдячні всім угорцям, які щиро підтримують Україну та українців протягом повномасштабної війни. Упевнені, що більшість угорського суспільства чудово розуміє, що Україна та українці не є їхніми ворогами", - йдеться у документі.

В МЗС переконані, що вступ України до Європейського Союзу — в стратегічних інтересах самої Угорщини.

"Він забезпечить як стабільність в регіоні загалом, так і захист і благополуччя для всіх громадян України, включно з членами угорської національної меншини. Саме тому її лідери раніше зверталися до прем'єр-міністра Угорщини з проханням не блокувати вступ України до ЄС", - зазначили у міністерстві.

Також зазначається, що уряд Угорщини мав би підтримати переговори щодо вступу України в ЄС.

"Якщо угорський уряд має застереження на шляху інтеграції України до Євросоюзу, він мав би навпаки підтримати відкриття вступних переговорів. Адже переговорний процес існує саме для того, щоб виявляти та знімати занепокоєння держав-членів при приєднанні нових країн. Переговори дозволять врегулювати та розвіяти побоювання Угорщини щодо потенційних ризиків", - акцентували в МЗС.

 

Теги: #угорщина #єс #мзс

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