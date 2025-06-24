Інтерфакс-Україна
Політика
10:23 24.06.2025

Зеленський: Росія може напасти на країну НАТО "протягом п'яти років" – ЗМІ

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Зеленський: Росія може напасти на країну НАТО "протягом п'яти років" – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Володимир Путін може напасти на країну НАТО протягом п'яти років, щоб перевірити союз, наразі від атаки на альянс його стримує українська армія..

У відповідь на запитання в інтерв'ю телеканалу Sky News, чи може Росія напасти протягом декількох місяців, Зеленський відповів, що не "вірить, що (Путін – ІФ-У) готовий".

"Сьогодні Україна його затримує, у нього немає часу на навчання армії", - зауважив він, оскільки Він російські солдати "всі гинуть і знищуються на полі бою".

"У будь-якому випадку, (Путін – ІФ-У) потребує перерви, він потребує скасування санкцій, він потребує добре навченої армії", - додав Зеленський.

Президент також зазначив, що плани членів НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року є "дуже повільними", додавши: "Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, Путін може мати значно більші можливості. Сьогодні Україна його затримує, у нього немає часу на навчання армії".

"А 10 років — це дуже довгий час. До того часу він підготує нову армію", - зазначив він.

Зеленський також сказав, що напруженість на Близькому Сході може свідчити, що Україна отримає менше допомоги від партнерів, включаючи США, а це означає, що "Росія відчує перевагу на полі бою".

Крім того, він зазначив, що у США і Росія "можуть бути короткостроковими партнерами, але ніколи не стануть друзями", доки при владі перебуває президент США Дональд Трамп. "Я вірю, що американці та росіяни мають різні цінності. А українці — нація, яка любить свободу, в нас спільні цінності з американцями", — заявив Зеленський.

Як повідомлялось, Зеленський у понеділок прибув з візитом до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, де зустрівся з королем Карлом ІІІ а також обговорив з прем'єр-міністром Кіром Стармером розвиток оборонної співпраці між країнами.

Теги: #путін #війна #зеленський

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