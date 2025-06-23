Рютте наголосив на незворотності шляху України до НАТО

Минулого року на саміті у Вашингтоні члени НАТО домовилися, що для України є незворотнім шлях до вступу в Альянс, і це залишається правдою і сьогодні, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"... минулого року у Вашингтоні члени НАТО домовилися, що для України існує незворотний шлях до вступу в НАТО, і це залишається правдою сьогодні і буде правдою в четвер після цього саміту ", - сказав він на пресконференції перед самітом НАТО в Гаазі.

Також генсек засудив російські атаки на цивільних осіб в Україні та українські міста, що не є військовими цілями. Він назвав це "абсолютно огидним".

"Ми покладаємо на Росію повну відповідальність за це. Це суперечить будь-яким міжнародним нормам. Ця атака, що розпочалася у 2014 році, та повномасштабна атака, що розпочалася наприкінці лютого 2022 року, є невиправданою і всі члени НАТО вважають, що ми маємо колективно протистояти їй, забезпечуючи Україну всім необхідним, щоб вона могла продовжувати боротьбу та захищати свою територію", - підкреслив Рютте.