Інтерфакс-Україна
Політика
15:13 21.06.2025

РФ не зможе реально підтримувати Іран, але буде зображати, що намагається – Зеленський

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РФ не зможе реально підтримувати Іран, але буде зображати, що намагається – Зеленський

Росіяни не зможуть реально підтримувати Іран через недостатність сил, але будуть зображати, що намагаються, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Путін дуже хоче, щоб ми були без Америки. Для президента Трампа зараз, безумовно, питання Ізраїлю-Ірану сьогодні пріоритетніше. "Русские" не зможуть реально підтримувати Іран, бо сильонок у них немає. Але будуть зображати, що намагаються. І це також знак, я думаю, президенту Трампу", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 20 червня.

За словами президента, "дуже не хочеться, щоб Трамп домовлявся з "русскими" на фоні цього не в бік України.

"Тому, ще раз підкреслюю, з нашого боку ми даємо сигнали і хочемо, щоб нічого не було залаштунками, щоб президент Трамп обрав історично правильний крок. Тому що історично правильно бути з нами. Тому що Путін агресор. І в будь-якому випадку агресор програє", - наголосив Зеленський.

Теги: #іран #зеленський #рф

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