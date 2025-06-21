Зеленський: санкції на банківську систему РФ і на енергетику – найдієвіші

Найдієвішими санкціями проти РФ є санкції проти російської банківської системи та енергетики, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Що може створити більше проблем для "русских"? Великий бюджет у "русских". І фінансування оборонно-промислового комплексу і його великий бюджет. Тобто, питання в грошах. Головні гроші, все одно, у них від енергетики. Безумовно, їм дуже складно рухатись, коли накладені санкції на банківську систему", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

Він пояснив, що росіяни використовують обхідні шляхи, зокрема працюють через Індію, Китай, Туреччину, колишні республіки Радянського Союзу, тому санкції на банківську систему точно уповільнюють процес і створюють складнощі.

"Є думки, що банківська система більш дієва. А я вважаю, що більш дієва енергетична. Тому я просив партнерів – давайте санкції накладати і на банківську, і на енергетику, раз ці дві сфери найдієвіші. Енергетика – абсолютно зрозуміло. В енергетиці є гроші не тільки прямі від податків, а й дивіденди енергетичних компаній, які путіну допомагають поповнювати бюджет", - зазначив Зеленський.

За словами президента, росіяни також використовуються свою тіньову економіку, яка може поповнюватись з енергетики.

"Тому що те саме було під час Радянського Союзу – збільшення видобутку. Збільшення видобутку на Близькому Сході, збільшення видобутку в світі. За рахунок видобутку – збільшення цього об'єму – зменшується ціна. Сьогодні можна зменшити ціну прайс-кепом. Але ще щоб ціна була не висока, треба збільшити об'єм. Тобто, окрім "русских", є ті, хто можуть збільшити об'єм видобутку. Наприклад, Саудівська Аравія", - додав президент.