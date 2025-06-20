Інтерфакс-Україна
Політика
20:55 20.06.2025

Поки Путін зайнятий відправкою російських ніг для вторгнення в інші країни, він ставить росіян усередині країни на коліна економічно - Сибіга

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Поки Путін зайнятий відправкою російських ніг для вторгнення в інші країни, він ставить росіян усередині країни на коліна економічно - Сибіга
Фото: МЗС України

Цинічні заяви Путіна демонструють повну зневагу до мирних зусиль США, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"У той час як Сполучені Штати та решта світу закликають до негайного припинення вбивств, головний російський воєнний злочинець обговорює плани подальшого захоплення української землі та вбивств українців", - написав він у соцмережі Х у п’ятницю.

"Але з усіх безумних заяв Путіна сьогодні виділяється одна про ногу російського солдата. Насправді, куди б не ступила нога російського солдата, вона приносить із собою лише смерть, руйнування та спустошення", - наголосив Сибіга.

За словами міністра, Путіну байдуже на російських солдатів чи їхні ноги, відірвані українськими дронами. "Він масовий вбивця власного народу. Він уже знищив мільйон російських солдатів у безглуздій кривавій бані в Україні, не досягнувши жодної стратегічної мети. Один мільйон солдатів. Два мільйони ніг", - написав він.

При цьому міністр зазначив, що поки Путін "зайнятий відправкою російських ніг для вторгнення в інші країни, він ставить росіян усередині країни на коліна економічно".

"Його цинічні заяви слугують лише одній меті: відвернути увагу громадськості від повного провалу його чвертьстолітнього правління, яке завело Росію до ганебного клубу режимів-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран, міжнародної ізоляції та нескінченної економічної стагнації, яка лише погіршуватиметься", - йдеться у дописі.

Сибіга наголосив, що єдиний спосіб примусити Росію до миру – це позбавити її відчуття безкарності.

"Збільшити підтримку оборони України та сильно вдарити по російській економіці руйнівними санкціями. Визнати Росію терористичною державою. Повністю ізолювати її. Повернути Москву до тями", - зазначив глава МЗС України.

 

Теги: #путін #сибіга

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