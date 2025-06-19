Інтерфакс-Україна
Політика
19:19 19.06.2025

Путін вдає, що пропонує послуги у припиненні війни на Близькому Сході, водночас відмовляючись припинити атаки по Україні - Сибіга

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Путін вдає, що пропонує послуги у припиненні війни на Близькому Сході, водночас відмовляючись припинити атаки по Україні - Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на лицемірстві Росії, яка засуджує удари на Близькому Сході, водночас безжально атакуючи Україну.

"Напруженість на Близькому Сході демонструє щонайменше два приклади лицемірства Москви. По-перше, Путін відчайдушно намагається врятувати можливості Ірану з виробництва ядерної зброї, видаючи себе за "посередника", - написав він у соцмережі Х.

По-друге, як наголосив Сибіга, Росія засуджує удари на Близькому Сході, водночас безжально атакуючи Україну.

"Путін вдає, що пропонує свої послуги у припиненні війни на Близькому Сході, водночас відмовляючись припинити свою власну. Єдиний раціональний висновок полягає в тому, що Росії не можна довіряти в жодній ситуації, і вона завжди є частиною проблеми, а не її рішенням", - наголосив міністр.

 

Теги: #сибіга #позиція #рф

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