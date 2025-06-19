Інтерфакс-Україна
Політика
15:43 19.06.2025

Порошенко наполягає на скасуванні указу про санкції проти нього, бо за 5 місяців не надані підстави

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Порошенко наполягає на скасуванні указу про санкції проти нього, бо за 5 місяців не надані підстави
Фото: https://eurosolidarity.org/

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко переконаний, що указ президента України Володимира Зеленського про запровадження санкцій проти нього має бути скасований, оскільки перевищений термін надання документів про підстави такий санкцій, повідомляється на сайті політсили у четвер.

"Сьогодні вже п’ять місяців як суд розглядає ці незаконні санкції. Хочу окремо наголосити, що закон відводить суб’єктам владних повноважень – а це є у нас президент України, Кабмін як ініціатори – 15 днів для вичерпного надання всіх і будь-яких підстав, які б дозволяли суб’єкту владних повноважень застосовувати санкції", – сказав Порошенко перед початком засідання Верховного суду.

Він переконаний, що влада не надала жодних доказів, "бо немає нічого". Зокрема, політик відкинув звинувачення на його адресу про те, що він буцімто виводив кошти свого благодійного фонду за кордон, зазначивши, що кошти на фонді виключно його, і вони були спрямовані на підтримку Збройних сил України.

"За 128 днів вони не надали жодного слова. Вони ігнорують не Порошенка. Вони ігнорують Верховний суд… Цьому треба покласти край. Є докази – надайте суду, нема доказів – скасовуйте указ. Ви не скасуєте – скасує суд. Не буде цього – будете нести відповідальність перед Європейським судом. І це, на жаль, заблокує нашу євроінтеграційну спрямованість", – наголосив Порошенко.

Політик вважає, що якщо немає юридичних підстав для запровадження санкцій проти нього, то підстави є лише політичні.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

 

Теги: #суд #санкції #порошенко

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