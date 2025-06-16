Україна та Австрія підписали меморандум про взаєморозуміння та комюніке для подальшого поглиблення співпраці

Україна та Австрія підписали меморандум про взаєморозуміння та спільне комюніке для подальшого поглиблення всебічної співпраці між країнами, зокрема в економічній сфері, повідомила глава МЗС Австрії Беате Майнл-Райзінгер після зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою.

“Ласкаво просимо до Відня, дорогий Андрію. Україна захищає не лише власне майбутнє, а й європейські цінності, безпеку та свободу. Саме тому для нас так важливо підтримувати всебічний, справедливий та тривалий мир в Україні. Сьогодні ми підписали декларацію про наміри та спільне комюніке щодо подальшого поглиблення всебічної співпраці між Австрією та Україною, зокрема в економічній сфері”, - написала вона у соцмережі Х.

Міністерка наголосила, що Австрія підтримує Україну не лише через гуманітарну допомогу та безпекову політику, а й готова зробити свій внесок у зусилля з відбудови, інвестувати в інфраструктуру та підтримувати економічну стабілізацію країни, “оскільки сильна, суверенна правова держава також життєво важлива для економіки Європи”.