Діалог США з РФ нагадує теплу розмову, потрібно змінити тональність – Зеленський

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Сьогодні діалог США з РФ нагадує теплу розмову, необхідно змінити тональність, щоб Путін чітко зрозумів, що Америка буде допомагати Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні такий, як вам сказати, діалог Америки з рускіми, він нагадує таку теплу розмову. Я не вважаю, що таким настроєм Путіна можна зупинити… Я вважаю, навпаки, йому це подобається. І я вважаю, що зміна тональності повинна бути. Тому що Путін повинен розуміти, що Америка буде йти, буде допомагати Україні", - сказав Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax.

Президент зазначив, що необхідні санкцій проти РФ та підтримка української армії.

"А вже всі ці сигнали про скорочення допомоги Україні, про те, що нас ставлять на один рівень з Росією, хоча вони агресор, вони принесли війну, вони не хочуть закінчувати війну. І це дуже неприємно, що нас ставлять на один рівень. І це несправедливо", - наголосив він.

За словами президента, для того, щоб Україна могла стояти, поки не буде досягнень щодо закінчення війни, необхідно підтримувати країну зброєю.

"Це безпека для всієї Європи", - резюмував глава держави.