Інтерфакс-Україна
Політика
14:32 14.06.2025

Діалог США з РФ нагадує теплу розмову, потрібно змінити тональність – Зеленський

1 хв читати
Діалог США з РФ нагадує теплу розмову, потрібно змінити тональність – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Сьогодні діалог США з РФ нагадує теплу розмову, необхідно змінити тональність, щоб Путін чітко зрозумів, що Америка буде допомагати Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні такий, як вам сказати, діалог Америки з рускіми, він нагадує таку теплу розмову. Я не вважаю, що таким настроєм Путіна можна зупинити… Я вважаю, навпаки, йому це подобається. І я вважаю, що зміна тональності повинна бути. Тому що Путін повинен розуміти, що Америка буде йти, буде допомагати Україні", - сказав Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax.

Президент зазначив, що необхідні санкцій проти РФ та підтримка української армії.

"А вже всі ці сигнали про скорочення допомоги Україні, про те, що нас ставлять на один рівень з Росією, хоча вони агресор, вони принесли війну, вони не хочуть закінчувати війну. І це дуже неприємно, що нас ставлять на один рівень. І це несправедливо", - наголосив він.

За словами президента, для того, щоб Україна могла стояти, поки не буде досягнень щодо закінчення війни, необхідно підтримувати країну зброєю.

"Це безпека для всієї Європи", - резюмував глава держави.

Теги: #сша #зеленський #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:53 14.06.2025
Росія витрачає 300 млрд на рік на оборонне виробництво – Зеленський

Росія витрачає 300 млрд на рік на оборонне виробництво – Зеленський

14:40 14.06.2025
Зеленський не був заздалегідь проінформований щодо зменшення військової допомоги від США

Зеленський не був заздалегідь проінформований щодо зменшення військової допомоги від США

14:19 14.06.2025
Зеленський про загострення на Близькому Сході: ми би хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це

Зеленський про загострення на Близькому Сході: ми би хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це

14:15 14.06.2025
Зеленський про Коаліцію рішучих: Європа ще не вирішила, що вона буде з Україною повністю, якщо не буде США

Зеленський про Коаліцію рішучих: Європа ще не вирішила, що вона буде з Україною повністю, якщо не буде США

14:13 14.06.2025
Лукашенко боїться, що в Україні присутність контингенту РФ на навчаннях вважатимуть підготовкою до наступу – Зеленський

Лукашенко боїться, що в Україні присутність контингенту РФ на навчаннях вважатимуть підготовкою до наступу – Зеленський

14:04 14.06.2025
18-ий пакет санкцій ЄС може бути прийнятий у червні – Зеленський

18-ий пакет санкцій ЄС може бути прийнятий у червні – Зеленський

14:02 14.06.2025
Росіяни запускають маленькі ДРГ на Дніпропетровщині – Зеленський

Росіяни запускають маленькі ДРГ на Дніпропетровщині – Зеленський

13:54 14.06.2025
На Сумському напрямку ворог зупинений – Зеленський

На Сумському напрямку ворог зупинений – Зеленський

13:51 14.06.2025
Зеленський : Йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети

Зеленський : Йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети

13:46 14.06.2025
Україна комунікує з виробниками США щодо можливості закупівлі деякої зброї – Зеленський

Україна комунікує з виробниками США щодо можливості закупівлі деякої зброї – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про Коаліцію рішучих: Європа ще не вирішила, що вона буде з Україною повністю, якщо не буде США

18-ий пакет санкцій ЄС може бути прийнятий у червні – Зеленський

"Розумна політика" ініціює відставку уряду Шмигаля

Глава ЄК оголосила про намір внести до 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ нафтоналивні судна та обмеження в банківському секторі

Фон дер Ляєн запропонувала знизити стелю цін на нафту з РФ до $45 за барель і заборонити використання "Північного потоку" в рамках 18-го пакета санкцій

ОСТАННЄ

"Розумна політика" ініціює відставку уряду Шмигаля

Трамп закликав Іран укласти угоду по атому, бо "буде набагато гірше"

ЄС закликав до дипломатичного врегулювання ситуації на Близькому Сході

Конкурс на голову БЕБ опинився під сумнівом через непрозоре оцінювання

Українці будуть захищати свою землю до кінця, Путін не може перемогти – глава МЗС Великої Британії

Суд зобов’язав внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення з боку посадовців НБУ – партія "ЄС"

Рубіо, вітаючи РФ з національним днем, можливо, хотів показати готовність США до діалогу з Росією про припинення вогню – нардеп

Сибіга на "Веймар+" розповів союзникам про очікування України від підсумкових документів і рішень самітів ЄС, НАТО та G7

Привітання Рубіо з днем Росії - це підтримка агресії, вважає нардеп

64% українців вважають надійним партнером Європу, стосовно США такої думки лише 32%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА