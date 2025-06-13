Інтерфакс-Україна
Політика
13:25 13.06.2025

ЄС закликав до дипломатичного врегулювання ситуації на Близькому Сході

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ЄС закликав до дипломатичного врегулювання ситуації на Близькому Сході
Фото: elements.envato.com

Президенти Європейської ради та Європейської комісії Антоніо Кошту та Урсула фон дер Ляєн закликали до дипломатичного врегулювання ситуації на Близькому сході та необхідності уникнути подальшої ескалації.

Так, Кошту висловив глибоку стурбованість останніми подіями на Близькому Сході. "Слід уникнути подальшої небезпечної ескалації, вона дестабілізує весь регіон. Я закликаю до стриманості та дипломатії", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.

Аналогічну позицію висловила фон дер Ляєн: "Повідомлення, що надходять з Близького Сходу, викликають глибоку тривогу. Європа закликає всі сторони проявити максимальну стриманість, негайно деескалувати ситуацію та утриматися від помсти", - написала вона на своїй сторінці в Х.

Обидва коментували удар Ізраїлю по Ірану.

Фон дер Ляєн закликала до дипломатичного врегулювання, яке зараз "є більш нагальним, ніж будь-коли, заради стабільності регіону та глобальної безпеки".

Теги: #близький_схід #єс #іран_ізраїль

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