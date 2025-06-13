ЄС закликав до дипломатичного врегулювання ситуації на Близькому Сході

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Президенти Європейської ради та Європейської комісії Антоніо Кошту та Урсула фон дер Ляєн закликали до дипломатичного врегулювання ситуації на Близькому сході та необхідності уникнути подальшої ескалації.

Так, Кошту висловив глибоку стурбованість останніми подіями на Близькому Сході. "Слід уникнути подальшої небезпечної ескалації, вона дестабілізує весь регіон. Я закликаю до стриманості та дипломатії", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.

Аналогічну позицію висловила фон дер Ляєн: "Повідомлення, що надходять з Близького Сходу, викликають глибоку тривогу. Європа закликає всі сторони проявити максимальну стриманість, негайно деескалувати ситуацію та утриматися від помсти", - написала вона на своїй сторінці в Х.

Обидва коментували удар Ізраїлю по Ірану.

Фон дер Ляєн закликала до дипломатичного врегулювання, яке зараз "є більш нагальним, ніж будь-коли, заради стабільності регіону та глобальної безпеки".