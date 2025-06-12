Інтерфакс-Україна
Політика
16:17 12.06.2025

Сибіга на "Веймар+" розповів союзникам про очікування України від підсумкових документів і рішень самітів ЄС, НАТО та G7

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Сибіга на "Веймар+" розповів союзникам про очікування України від підсумкових документів і рішень самітів ЄС, НАТО та G7

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до посилення тиску на РФ та сильних рішень за підсумками самітів ЄС, НАТО та G7.

Під час спільної з колегами заяви до преси на полях міністерської зустрічі у форматі "Веймар+" у Римі Сибіга закликав до більшого тиску на РФ, зазначивши, що політичний тиск має передбачати сильні рішення за підсумками самітів ЄС, НАТО та G7, "виходячи з тієї логіки, що безпека України, ЄС та НАТО є неподільною".

"Це буде ключовий фокус нашої розмови сьогодні. Нам потрібні кроки вперед і чітка демонстрація сили та єдності. Я запропоную союзникам наше бачення, що ми очікуємо в підсумкових документах і рішеннях", - сказав він.

Міністр наголосив, що Україна розраховує на рішучість партнерів "саме в цей момент заради миру та безпеки в Європі".

Він знову підкреслив, що війну треба закінчувати, і Україна до цього готова. Сибіга наголосив, що Україна прагне закінчити війну цього року, і тому так важливо посилювати тиск на агресора для досягнення перемир'я, яке відкриє дорогу для більш ширших перемовин.

Окрім політичного тиску, за словами міністра, повинен бути економічний тиск, який має включати в себе "руйнівні санкції" проти енергетики та банків РФ, зниження цінової стелі на російську нафту до 30 доларів за барель і подальше використання заморожених активів.

Військовий тиск, як наголосив Сибіга, має передбачати збільшення оборонних спроможностей України, нові пакети військової допомоги, посилення ППО, довгострокову підтримку, інвестиції в оборонно-промисловий комплекс.

Теги: #веймар #сибіга

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