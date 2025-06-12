Інтерфакс-Україна
Політика
09:26 12.06.2025

Порошенко: Червень є вирішальним для дипломатичного наступу України

2 хв читати
Порошенко: Червень є вирішальним для дипломатичного наступу України
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/05/21

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що червень має стати вирішальним часом для дипломатичного наступу України, і знову висловлюється за "багатопартійну парламентську делегацію України" для перемовин з Вашингтоном.

"Червень є вирішальним для дипломатичного наступу України. Червень є вирішальним тому, що 15 числа буде засідання Великої Сімки. У 20 числах буде в Гаазі саміт НАТО. Червень є вирішальним тому, що нам потрібно отримати відповідну резолюцію Конгресу. І ніхто – ні по Конгресу, ні по НАТО нічого не робить", – сказав Порошенко під час спільного спецефіру "Прямого" та "5 каналу" "Говоримо про Україну".

"З 2014 року Україна зараз ризикує не брати участь в саміті НАТО лише другий раз. Перший раз це було в 2019 році, коли ми вимагали, щоб українська влада поїхала на саміт в Лондоні. І вони відмовилися. І зараз уже є ризик, що вони не зможуть добитися, щоб нас запросили. Повідомлення засобів масової інформації, що Україна запрошена, не відповідають дійсності. Тому що нас запросив Його Величність Король Нідерландів на вечерю. Вибачте, участь у вечері і участь у саміті НАТО – це різні речі. Для мене принципово має відбутися Рада Україна-НАТО", – зауважив лідер партії.

Крім того, зазначив Порошенко, "в кінцевій резолюції саміту НАТО має бути місце для України з чіткими меседжами, які має почути весь світ". "І це завдання для української влади – за ті два тижні, які залишилися до саміту, забезпечити, щоб це відбулося. Або не забезпечити. Це означає, що дипломатичний наступ буде провалений… Для мене це питання життя і смерті нашої держави", - сказав політик.

Він особливо зазначив, що "не можна думати про антиамериканську істерію всередині країни", бо "без Сполучених Штатів забезпечити зупинку війни, дотримання досягнутих зобов’язань немає можливості".

"Багатопартійна парламентська делегація України має бути присутня у Вашингтоні, має бути присутня у Брюсселі і має бути присутня врешті-решт в Гаазі", – переконаний Порошенко.

Теги: #наступ #порошенко #дипломатія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:32 11.06.2025
Порошенко передав нову партію допомоги на фронт: дрони, техніка, засоби зв’язку

Порошенко передав нову партію допомоги на фронт: дрони, техніка, засоби зв’язку

19:30 10.06.2025
Порошенко вимагає термінового засідання парламенту через кризу з фортифікаціями

Порошенко вимагає термінового засідання парламенту через кризу з фортифікаціями

20:15 09.06.2025
Зеленський провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні

Зеленський провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні

14:11 07.06.2025
Нардеп Сюмар стверджує, що фабулу санкцій проти Порошенка ще у 2019 році ініціював Портнов

Нардеп Сюмар стверджує, що фабулу санкцій проти Порошенка ще у 2019 році ініціював Портнов

11:08 06.06.2025
Стефанішина заявляє, що всі підписані нею санкційні документи щодо Порошенка надані суду для розгляду

Стефанішина заявляє, що всі підписані нею санкційні документи щодо Порошенка надані суду для розгляду

19:20 29.05.2025
Зеленський: Готуємо ще зустрічі на цьому тижні

Зеленський: Готуємо ще зустрічі на цьому тижні

21:04 18.05.2025
Зеленський: Не забуваємо, що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних і минулих поколінь

Зеленський: Не забуваємо, що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних і минулих поколінь

13:27 12.05.2025
РФ може активізувати наступ на Донбасі, Херсонщині та запорізькому напрямку - Паліса

РФ може активізувати наступ на Донбасі, Херсонщині та запорізькому напрямку - Паліса

21:14 06.05.2025
Найближчими тижнями будуть представлені нові пакети підтримки України та тиску на РФ – Зеленський

Найближчими тижнями будуть представлені нові пакети підтримки України та тиску на РФ – Зеленський

20:08 24.04.2025
Як українці сприймають світ: результати соціологічного дослідження

Як українці сприймають світ: результати соціологічного дослідження

ВАЖЛИВЕ

Глава ЄК оголосила про намір внести до 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ нафтоналивні судна та обмеження в банківському секторі

Фон дер Ляєн запропонувала знизити стелю цін на нафту з РФ до $45 за барель і заборонити використання "Північного потоку" в рамках 18-го пакета санкцій

Будапешт різними способами намагався втрутитися в українські внутрішні справи – Зеленський

Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на EUR400 млн у сфері морської безпеки

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

ОСТАННЄ

У Єврокомісії висловили надію на зняття заперечень Словаччини щодо 18-го пакету санкцій проти РФ

"Маніфест" миротворчих кіл СДПН закликає до "роззброєння" та переговорів з Росією – ЗМІ

Трамп не виключив, що помириться з Маском

Ми не відійдемо від України - міністр оборони Бельгії

Членство України в ЄС зміцнить позиції Євросоюзу – голова профільного комітету Ради

Віктор Дубовик поставив під сумнів прозорість конкурсу на голову БЕБ

ЄК оновила перелік країн, у яких, на її думку, високий ризик відмивання грошей

Мерц після атаки РФ закликав тиснути на Москву та допомагати Україні для справжніх мирних переговорів

У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України

Глава ЄК оголосила про намір внести до 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ нафтоналивні судна та обмеження в банківському секторі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА