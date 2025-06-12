Порошенко: Червень є вирішальним для дипломатичного наступу України

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/05/21

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що червень має стати вирішальним часом для дипломатичного наступу України, і знову висловлюється за "багатопартійну парламентську делегацію України" для перемовин з Вашингтоном.

"Червень є вирішальним для дипломатичного наступу України. Червень є вирішальним тому, що 15 числа буде засідання Великої Сімки. У 20 числах буде в Гаазі саміт НАТО. Червень є вирішальним тому, що нам потрібно отримати відповідну резолюцію Конгресу. І ніхто – ні по Конгресу, ні по НАТО нічого не робить", – сказав Порошенко під час спільного спецефіру "Прямого" та "5 каналу" "Говоримо про Україну".

"З 2014 року Україна зараз ризикує не брати участь в саміті НАТО лише другий раз. Перший раз це було в 2019 році, коли ми вимагали, щоб українська влада поїхала на саміт в Лондоні. І вони відмовилися. І зараз уже є ризик, що вони не зможуть добитися, щоб нас запросили. Повідомлення засобів масової інформації, що Україна запрошена, не відповідають дійсності. Тому що нас запросив Його Величність Король Нідерландів на вечерю. Вибачте, участь у вечері і участь у саміті НАТО – це різні речі. Для мене принципово має відбутися Рада Україна-НАТО", – зауважив лідер партії.

Крім того, зазначив Порошенко, "в кінцевій резолюції саміту НАТО має бути місце для України з чіткими меседжами, які має почути весь світ". "І це завдання для української влади – за ті два тижні, які залишилися до саміту, забезпечити, щоб це відбулося. Або не забезпечити. Це означає, що дипломатичний наступ буде провалений… Для мене це питання життя і смерті нашої держави", - сказав політик.

Він особливо зазначив, що "не можна думати про антиамериканську істерію всередині країни", бо "без Сполучених Штатів забезпечити зупинку війни, дотримання досягнутих зобов’язань немає можливості".

"Багатопартійна парламентська делегація України має бути присутня у Вашингтоні, має бути присутня у Брюсселі і має бути присутня врешті-решт в Гаазі", – переконаний Порошенко.