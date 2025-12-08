Зеленський обговорив із європейськими лідерами спільну дипломатичну роботу з американською стороною

Фото: Анадолу

Під час візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили спільну дипломатичну роботу з американською стороною й узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки.

"Ми детально сьогодні обговорили нашу спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки. Окремо поспілкувалися про подальшу оборонну підтримку України", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він подякував лідерам за готовність бути з українцями та допомагати на шляху до наближення миру.

Як повідомлялося, раніше Зеленський заявив, що важливо організувати зустріч з європейськими лідерами, щоб обговорити дуже делікатні питання, пов’язані з перемовинами з американською стороною.