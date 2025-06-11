Інтерфакс-Україна
Політика
17:43 11.06.2025

У Єврокомісії висловили надію на зняття заперечень Словаччини щодо 18-го пакету санкцій проти РФ

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У Єврокомісії висловили надію на зняття заперечень Словаччини щодо 18-го пакету санкцій проти РФ

Єврокомісія завжди взаємодіє з державами-членами, включно зі Словаччиною, і прагне врахувати їхні проблеми в процесі підготовки санкцій щодо РФ, заявила офіційний представник ЄК Паула Пінью.

"Це вже 18-й пакет санкцій. І ми успішно ухвалили 17 попередніх пакетів одноголосним затвердженням. Це ж залишається нашою метою і для 18-го пакета санкцій, і очевидно, що ми працюємо над нашим завданням. Звісно, ми перебуваємо в контакті з усіма державами-членами, обговорюємо з ними те, як це має бути зроблено в інтересах усіх і кожного, а також, як ми можемо відповісти на занепокоєння тих та інших", - сказала прессекретарка в середу на брифінгу в Брюсселі.

"Те ж саме відбувається і цього разу: ми працюємо з усіма державами-членами, включно зі Словаччиною. Ми розглядаємо скарги і те, що ми можемо зробити для їхнього задоволення", - додала представник ЄК.

Напередодні премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висунув умову для підтримання 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. "Словацька Республіка не підтримає майбутні 18-й санкційний пакет проти РФ, якщо Єврокомісія не надасть їй реального вирішення кризової ситуації, в яку потрапить Словакія після повного припинення постачання газу, нафти та ядерного палива з Росії", - написав Фіцо у Facebook.

Як повідомлялось, новий пакет санкцій стосується переважно російських банків та російського енергетичного сектору, а також передбачає розширення експортних заборон та контролю і посилення заходів з протидії обходу санкцій.

Теги: #єврокомісія #санкції #рф

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