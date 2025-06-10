Інтерфакс-Україна
Політика
18:21 10.06.2025

У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України

1 хв читати
У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України

У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Ольги Стефанішиної з посади з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністра юстиції України, її ініціаторами стали група народних депутатів фракції "Європейська Солідарність" – Олексій Гончаренко, Олег Синютка, Володимир Ар'єв, Максим Саврасов та Софія Федина.

Відповідний проект постанови розміщено на сайті Верховної Ради у вівторок.

"Рада повинна негайно звільнити Ольгу Стефанішину з посади міністра юстиції та віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції. Разом з колегами подали відповідну постанову в Раду", - написав нардеп Гончаренко у телеграмі, коментуючи проект постанови.

Гончаренко пов'язав ініціативу з оприлюдненою інформацію стосовно віце-прем"єрки: "Нещодавно журналісти вияснили, що АРМА передало управління кількома підприємствами, зокрема Будинком профспілок у центрі Києва компанії, яка має зв’язок із Михайлом Стефанішиним – колишнім чоловіком та батьком дітей віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної".

Гончаренко вважає, що "таким чином вона (Стефанішина – ІФ-У) незаконно отримала контроль над державним майном через підконтрольне АРМА".

"Поки слідство розбиратиметься в справі, Стефанішина не може продовжувати займати пост міністра та розкрадати державне майно. Закликаємо Раду негайно винести цю постанову на розгляд", - додав він.

 

Теги: #рада #звільнення #стефанишина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:14 07.06.2025
Канада продовжила на рік безмитний режим для товарів з України

Канада продовжила на рік безмитний режим для товарів з України

17:54 05.06.2025
Для санкцій проти Telegram в Україні немає політичної волі - голова комітету зі свободи слова

Для санкцій проти Telegram в Україні немає політичної волі - голова комітету зі свободи слова

15:58 05.06.2025
Зниження мобілізаційного віку не планується - Стефанчук

Зниження мобілізаційного віку не планується - Стефанчук

11:02 05.06.2025
Кабмін звільнив члена ліквідованої КРАІЛ Яхнія

Кабмін звільнив члена ліквідованої КРАІЛ Яхнія

01:44 05.06.2025
Рада оновила Бюджетний кодекс для угоди з США щодо мінералів та надала пільги для дронів на оптоволокні

Рада оновила Бюджетний кодекс для угоди з США щодо мінералів та надала пільги для дронів на оптоволокні

19:19 04.06.2025
Президент затвердив створення Координаційної ради з питань реабілітації та підтримки військовослужбовців

Президент затвердив створення Координаційної ради з питань реабілітації та підтримки військовослужбовців

01:49 04.06.2025
Начальник Сумської ОВА провів засідання Ради оборони області

Начальник Сумської ОВА провів засідання Ради оборони області

16:45 28.05.2025
Сирота звільнився з посади гендиректора "Укргідроенерго", обов'язки очільника виконуватиме Сухецький

Сирота звільнився з посади гендиректора "Укргідроенерго", обов'язки очільника виконуватиме Сухецький

19:02 26.05.2025
Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

11:55 23.05.2025
Кабмін звільнив чотирьох членів ліквідованої КРАІЛ

Кабмін звільнив чотирьох членів ліквідованої КРАІЛ

ВАЖЛИВЕ

Глава ЄК оголосила про намір внести до 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ нафтоналивні судна та обмеження в банківському секторі

Фон дер Ляєн запропонувала знизити стелю цін на нафту з РФ до $45 за барель і заборонити використання "Північного потоку" в рамках 18-го пакета санкцій

Будапешт різними способами намагався втрутитися в українські внутрішні справи – Зеленський

Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на EUR400 млн у сфері морської безпеки

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

ОСТАННЄ

ЄК оновила перелік країн, у яких, на її думку, високий ризик відмивання грошей

Мерц після атаки РФ закликав тиснути на Москву та допомагати Україні для справжніх мирних переговорів

Глава ЄК оголосила про намір внести до 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ нафтоналивні судна та обмеження в банківському секторі

Фон дер Ляєн запропонувала знизити стелю цін на нафту з РФ до $45 за барель і заборонити використання "Північного потоку" в рамках 18-го пакета санкцій

Єрмак і держсекретар Ватикану домовилися продовжити тісну співпрацю у поверненні українських дітей

Єврокомісія представить у вівторок пропозиції щодо 18-го пакету санкцій проти РФ - ЗМІ

МЗС України: важливо, аби за підсумками саміту НАТО був сигнал сили і єдності

Якби на РФ був посилений тиск, уже могли би бути результати стамбульських зустрічей - МЗС

Будапешт різними способами намагався втрутитися в українські внутрішні справи – Зеленський

Рішення парламенту Словаччини про скасування санкцій щодо РФ не є обов’язковим для уряду - голова комітету з питань інтеграції України в ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА