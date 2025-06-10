МЗС України: важливо, аби за підсумками саміту НАТО був сигнал сили і єдності

Фото: МЗС України

Потрібні не лише участь України у саміті НАТО у Гаазі 24-25 червня, але й сильні рішення, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Україна запрошена на саміт НАТО у Гаазі. Запрошений президент Володимир Зеленський. Це запрошення важливе, ми вдячні за нього. Наголошуємо, що потрібні не тільки участь України, але й сильні рішення саміту", - сказав він на брифінгу у Києві у вівторок.

За словами Тихого, для України важливо, аби за підсумками саміту НАТО "був сигнал сили і єдності".

"В тому числі і стосовно України", - додав речник.

Він повідомив, що зараз йде робота, щоб "вийти на ці принципові рішення", які будуть за підсумками саміту Альянсу у Гаазі.

"Думаю, від цього і буде залежати рівень участі України . Це взаємоповʼязані питання", - зазначив речник.

За його словами, саміт Альянсу неможливий без участі України, оскільки війна Росії проти України є найбільшим безпековим викликом цього століття.

Альянс має проєктувати силу, бо ці рішення читають у Москві", – додав Тихий.