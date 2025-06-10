Інтерфакс-Україна
Політика
13:23 10.06.2025

Якби на РФ був посилений тиск, уже могли би бути результати стамбульських зустрічей - МЗС

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Якби на РФ був посилений тиск, уже могли би бути результати стамбульських зустрічей - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий закликав до посилення тиску на РФ, яка продовжує відкидати мирні зусилля США та відмовляється на безумовне припинення вогню.

"… Ми закликаємо партнерів нічого не чекати - посилювати тиск на РФ. Якби цей тиск був раніше, уже могли би бути результати стамбульських зустрічей. Оскільки тиску немає, замість цього ми бачимо майже порожні зустрічі", - сказав він на брифінгу у Києві у вівторок.

Тихий зазначив, що ці зустрічі призвели до обмеженого результату на гуманітарному треку, що для України є дуже важливим. "Але крім гуманітарного треку - обміну полоненими - інших результатів цих зустрічей не було. З причини неконструктивної позиції РФ", - наголосив Тихий.

Також він підкреслив, що Росія висуває ультиматуми, нереалістичні вимоги Україні.

"Ми дуже раді, що просувається трек повернення військовополонених, але всі інші треки, на жаль, не рухаються. Тому постає питання: що цей формат зустрічей продукує? Чого досягає?", - сказав Тихий.

Він наголосив, що команди координаційного штабу, ГУР Міноборони України та представники РФ і так працюють над обмінами, що відбувалося і без зустрічей у Стамбулі.

"Для цього не обовʼязково відправляти цілого міністра оборони за кордон, аби добиватися обмінів. Якщо йдеться лише про обміни", - наголосив речник.

Тихий підкреслив, що ні до, ні після останньої зустрічі у Стамбулі не було відповіді РФ на переданий заздалегідь план України.

У МЗС наголосили, що для розгляду фундаментальних питань необхідна зустріч на найвищому рівні, і президент Володимир Зеленський готовий.

"З російського боку бачимо - уникають зустрічі", - сказав Тихий.

Водночас речник зазначив, що формат зустрічі міністрів закордонних справ України та РФ не обговорювався.

"Станом на зараз мені не відомо. І це не про формат, а результати. Якби Лавров був готовий приїхати і ухвалити рішення про безумовне припинення вогню на 30 і більше днів, то така зустріч могла б відбутися", - додав він.

Теги: #тихий #мзс_україни

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