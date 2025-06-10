Інтерфакс-Україна
Політика
08:40 10.06.2025

Рішення парламенту Словаччини про скасування санкцій щодо РФ не є обов’язковим для уряду - голова комітету з питань інтеграції України в ЄС

2 хв читати
Рішення парламенту Словаччини про скасування санкцій щодо РФ не є обов’язковим для уряду - голова комітету з питань інтеграції України в ЄС
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Рішення парламенту Словаччини про скасування санкцій щодо Росії не є обов’язковим до виконання для уряду, заявила голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Це, безумовно, неприємна заява від правлячої партії в Словаччині, і нею не можна легковажити. Разом із тим це парламентське рішення не є обов’язковим до виконання для уряду", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За її словами, існує інший механізм надання урядові реальних повноважень від Словаччини на кожні перемовини перед засіданнями Ради ЄС, а саме – рішення комітету з європейських справ словацького парламенту.

"З огляду на те, що голова цього комітету, взагалі, голосував проти цього рішення (попри те, що він входить у правлячу коаліцію), і на неоднорідний склад цього комітету смію надіятися, що профільний парламентський комітет, який має відповідні конституційні повноваження, не ухвалюватиме рішення, яке обмежить словацький уряд у підтримці нових чи продовженні попередніх санкцій проти РФ", - наголосила народна депутатка.

Вона підкреслила, що для України це вкотре дзвіночок про те, що необхідно взаємодіяти з представниками різних країн на різних рівнях – не суто на рівні керівництва держави та виконавчому, але і на парламентському.

"На полях COSAC у Варшаві я мала змогу поговорити з керівництвом комітету з європейських справ словацького парламенту, і ця розмова вселяє оптимізм щодо позиції Національної Ради Словаччини в даному питанні, незважаючи на ухвалене рішення", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялось, депутати парламенту Словаччини схвалили резолюцію про скасування санкцій щодо Росії. Голосування відбулося за пропозицією правлячої Словацької національної партії (СНП), проте на ньому були відсутні представники опозиції - із 75 депутатів, присутніх на засіданні, 51 проголосував "за", 23 - утрималися, один депутат висловився проти. Загалом у парламенті Словаччини 150 місць.

Теги: #словаччина #санкції #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:20 10.06.2025
Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

20:32 09.06.2025
МЗС Литви: Докладаємо зусиль, аби у 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ увійшов "Північний потік" та Росатом

МЗС Литви: Докладаємо зусиль, аби у 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ увійшов "Північний потік" та Росатом

20:20 09.06.2025
Зеленський провів наради: Увага - нашим ударам по російських воєнних об'єктах

Зеленський провів наради: Увага - нашим ударам по російських воєнних об'єктах

19:52 09.06.2025
Україна сподівається на ухвалення на саміті лідерів G7 рішень щодо зниження стелі ціни на російську нафту

Україна сподівається на ухвалення на саміті лідерів G7 рішень щодо зниження стелі ціни на російську нафту

19:32 09.06.2025
18-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути не просто сильним, а руйнівним - Сибіга

18-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути не просто сильним, а руйнівним - Сибіга

05:38 08.06.2025
Прем'єр-міністр Фінляндії засудив спроби адміністрації США пом'якшити санкційнй законопроєкт – ЗМІ

Прем'єр-міністр Фінляндії засудив спроби адміністрації США пом'якшити санкційнй законопроєкт – ЗМІ

14:11 07.06.2025
Нардеп Сюмар стверджує, що фабулу санкцій проти Порошенка ще у 2019 році ініціював Портнов

Нардеп Сюмар стверджує, що фабулу санкцій проти Порошенка ще у 2019 році ініціював Портнов

03:36 07.06.2025
США запровадили санкції проти мережі тіньового банкінгу Ірану

США запровадили санкції проти мережі тіньового банкінгу Ірану

03:04 07.06.2025
Трамп: Рішення щодо санкцій проти РФ — за мною, готовий застосувати їх за потреби

Трамп: Рішення щодо санкцій проти РФ — за мною, готовий застосувати їх за потреби

17:54 05.06.2025
Для санкцій проти Telegram в Україні немає політичної волі - голова комітету зі свободи слова

Для санкцій проти Telegram в Україні немає політичної волі - голова комітету зі свободи слова

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на EUR400 млн у сфері морської безпеки

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

Зеленський та Ердоган обговорили першу та наступну зустрічі делегацій в Стамбулі

ЄС веде перемовини з США в рамках підготовки 18-го пакету санкцій проти РФ – Мерц

США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

ОСТАННЄ

Трамп пригрозив Маску "дуже серйозними наслідками" за фінансування демократів - ЗМІ

Зеленський про введення санкцій проти РФ: Трамп повинен це зробити

ЄК наразі не готова оголосити терміни ухвалення 18-го пакету санкцій проти РФ

Рух "ЧЕСНО": 62% мерів українських міст є гривневими мільйонерами, родини трьох мерів - доларовими мільйонерами

В ЄК сподіваються в короткі терміни оновлення угоди про зону вільної торгівлі з Україною для подальшої економічної підтримки

Зло, розпочате Росією без причини у 2014 році та 2022 році, триває вже 1198 днів – Маркарова

На міжнародному форумі обговорили майбутню стратегію реформування правосуддя України

Словацькі парламентарі висловилися проти антиросійських санкцій, Чехія зберігає курс на посилення тиску на РФ

Попри "політичну кризу", уряд Нідерландів продовжуватиме підтримувати Україну - міністр оборони

Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на EUR400 млн у сфері морської безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА