Рішення парламенту Словаччини про скасування санкцій щодо РФ не є обов’язковим для уряду - голова комітету з питань інтеграції України в ЄС

Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Рішення парламенту Словаччини про скасування санкцій щодо Росії не є обов’язковим до виконання для уряду, заявила голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Це, безумовно, неприємна заява від правлячої партії в Словаччині, і нею не можна легковажити. Разом із тим це парламентське рішення не є обов’язковим до виконання для уряду", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За її словами, існує інший механізм надання урядові реальних повноважень від Словаччини на кожні перемовини перед засіданнями Ради ЄС, а саме – рішення комітету з європейських справ словацького парламенту.

"З огляду на те, що голова цього комітету, взагалі, голосував проти цього рішення (попри те, що він входить у правлячу коаліцію), і на неоднорідний склад цього комітету смію надіятися, що профільний парламентський комітет, який має відповідні конституційні повноваження, не ухвалюватиме рішення, яке обмежить словацький уряд у підтримці нових чи продовженні попередніх санкцій проти РФ", - наголосила народна депутатка.

Вона підкреслила, що для України це вкотре дзвіночок про те, що необхідно взаємодіяти з представниками різних країн на різних рівнях – не суто на рівні керівництва держави та виконавчому, але і на парламентському.

"На полях COSAC у Варшаві я мала змогу поговорити з керівництвом комітету з європейських справ словацького парламенту, і ця розмова вселяє оптимізм щодо позиції Національної Ради Словаччини в даному питанні, незважаючи на ухвалене рішення", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялось, депутати парламенту Словаччини схвалили резолюцію про скасування санкцій щодо Росії. Голосування відбулося за пропозицією правлячої Словацької національної партії (СНП), проте на ньому були відсутні представники опозиції - із 75 депутатів, присутніх на засіданні, 51 проголосував "за", 23 - утрималися, один депутат висловився проти. Загалом у парламенті Словаччини 150 місць.