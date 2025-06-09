Інтерфакс-Україна
Політика
19:52 09.06.2025

Україна сподівається на ухвалення на саміті лідерів G7 рішень щодо зниження стелі ціни на російську нафту

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Україна сподівається на ухвалення на саміті лідерів G7 рішень щодо зниження стелі ціни на російську нафту

Україна сподівається на ухвалення лідерами G7 на саміті у Канаді рішення щодо сниження максимальної ціни на російську нафту до $30 за барель, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

На пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом у Києві в понеділок Сибіга наголосив, що в питанні санаційного тиску на РФ одним з "найбільш болючих рішень" для російської сторони є пониження цінової стелі на нафту.

"Наша позиція, і це справедливо, мова має йти про 30 доларів за барель. Ми наше бачення довели до відома наших партнерів, і це дійсно має бути рішення на рівні, чи у форматі G7. Наші очікування – так, ми дуже сподіваємося, що рішення в цьому напрямку, під час планованого G7 рішення у Канаді, будуть прийняті та, відповідно, оформлені", - сказав він.

Сибіга зазначив, що одним з ключових факторів, яким можна Росію змусити до справедливого миру, є подальше посилення санкцій. За його словами, "є ще достатньо сфер і галузей, де ми можемо нарощувати санкційний тиск, і він має стати руйнівним для російської економіки".

Крім того, чинником, що може змусити Росію до справедливого миру, це заморожені активі.

"Тут потрібно більше волі, більше рішучості. І це також, напевно, одне з рішень, які слід очікувати від формату засідання на рівні лідерів G7", - наголосив Сибіга.

Крім того, він зазначив, що необхідна подальша ізоляція Росії.

"Не можна легітимізовувати, чи допустити повернення Росії на міжнародну арену без досягнення справедливого миру", - заявив міністр.

Другий фактор, яким необхідно чинити тиск на Росію є це зміцнення України, зміцнення українських оборонних спроможностей, армії, наголосив Сибіга.

Саміт лідерів G7 триватиме з 15 до 17 червня у канадському місті Кананаскіс. Це вже сьомий раз, коли Канада головує у G7 за 50 років із моменту створення блоку.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що має запрошення на саміт.

Теги: #нафта #сибіга #рф #g7

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