Інтерфакс-Україна
Політика
17:35 08.06.2025

Зеленський про введення санкцій проти РФ: Трамп повинен це зробити

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Зеленський про введення санкцій проти РФ: Трамп повинен це зробити

Президент США Дональд Трамп повинен ввести пакет санкцій проти РФ, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Він (Трамп - ІФ-У) є лідером Сполучених Штатів Америки. Він повинен це зробити (ввести санкції - ІФ-У). Я сподіваюся, ми дуже віримо, що Сполучені Штати Америки є лідером цивілізованого світу", - сказав Зеленський у інтерв'ю для ABC News.

Як повідомлялося 4 червня, санкції Сполучених Штатів проти Росії підготовлені, Конгрес та Білий дім готові їх затвердити, заявив спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

Теги: #трамп #зеленський #санкції_проти_рф

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