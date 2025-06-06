В ЄК сподіваються в короткі терміни оновлення угоди про зону вільної торгівлі з Україною для подальшої економічної підтримки

В Європейській комісії сподіваютьcя вже найближчим часом оновити угоду з Україною щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка й надалі продовжуватиме надавати максимально можливу економічну та політичну підтримку Україні, одночасно враховуючи економічні та політичні реалії в Європейському Союзі.

Про це у п’ятницю в Брюсселі повідомив речник Європейської комісії Олоф Гілл.

Як повідомлялося, 5 червня добіг кінця термін дії автономних торгових преференцій, які було запроваджено Європейським союзом для України з метою лібералізації торгівлі.

"Вже цілий тиждень тривають дуже, дуже цілеспрямовані та структуровані переговори з українськими колегами з метою якомога швидше досягти угоди на користь обох сторін, щоб трейдери мали стабільність, передбачуваність та добрі умови", - зазначив він.

Гілл нагадав, що наразі в торгівлі між Україною та ЄС працюють перехідні положення, які відповідають поглибленій та всеохоплюючій зоні вільної торгівлі, яка вже містить "багато преференційних торговельних тарифів для українських операторів". "Тож те, що ми намагалися зробити, і те, що ми будемо намагатися робити й надалі, це знайти правильний баланс між, з одного боку, наданням максимально можливої підтримки Україні в економічному та політичному плані, а також врахуванням економічних та політичних реалій тут, у Європейському Союзі, і ми будемо продовжувати на цій основі", - пояснив речник ЄК.

Він утримався відповідати на запитання щодо можливих збитків для української сторони за умови відсутності ліберального режиму торгівлі з ЄС та гіпотетичних збитків для самих країн ЄС в разі надання Києву преференцій. "Ми не надаємо жодного моделювання економічного впливу цих змін. Що я можу зазначити, і дуже важливо, щоб це пам’ятали, це те, що, перш за все, як я щойно згадував, ми намагаємося знайти правильний баланс між, з одного боку, наданням сильної економічної та політичної підтримки Україні та відображенням економічних та політичних реалій тут, у Європейському Союзі", - повторив позицію Єврокомісії її представник.

Гілл пояснив, що "оскільки чорноморські порти фактично повністю знову відкрилися, Україна має гарні, дуже гарні перспективи для нарощування торгівлі до довоєнного рівня". "Тому ми не збираємося вдаватися в жодне моделювання того, що може статися, а що ні. Ми можемо просто повторити, що ми ведемо переговори з Україною щодо оновлення нашої поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі", - констатував він.

За його словами, в Європейській комісії вважають, що це "найкращий і найстабільніший спосіб забезпечити Україні постійний преференційний доступ до ринку ЄС, і це зрештою буде благом для обох сторін у майбутньому".

Відповідаючи на запитання, чи відбувався політичний тиск з боку деяких країн-членів ЄС, зокрема Польщі, на Єврокомісію з метою скасування торговельних преференцій для Києва, Гілл назвав це "політичними спекуляціями, в які він не буде вдаватися". "Суть, яку нам потрібно дійсно підкреслити, полягає в тому, що наша президентка чітко дала зрозуміти, що наша підтримка України, наша відданість Україні така ж тверда, як і завжди. Це відображається в усіх сферах, не лише в наших торговельних домовленостях, а й в нашій економічній підтримці, безпеці тощо. Так, це вірно, що були проблеми щодо імпорту певних українських товарів до ЄС. Це нормальна річ. Тобто, цілком правильно, що держави-члени повинні попереджати про наявність занепокоєнь, якщо є проблеми щодо певних груп товарів, що надходять до ЄС, які можуть бути делікатними, особливо з агропродовольчого сектору. І тому зараз ми намагаємося домовитися з нашими українськими колегами про довгострокову угоду, яка забезпечить стабільність і визначеність обом сторонам, імпортерам та експортерам з обох сторін. І ми вважаємо, що це правильний підхід, також з огляду на нашу непохитну та незмінну відданість Україні на шляху до вступу до ЄС", - розлого пояснив він позицію Європейської комісії.