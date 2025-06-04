Зеленський на "Рамштайн" закликав партнерів прискорити процес координації Коаліції охочих

Необхідно прискорити процес координації Коаліції охочих на рівні команд, наголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу на 28-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

"Коаліція охочих. Ми вже почали працювати з деякими країнами над реальними гарантіями безпеки та політичними кроками, щоб запобігти поширенню війни або її повторному початку", - сказав президент.

Він подякував кожній країні, яка вже бере участь, проте наголосив на необхідності "залишатися практичними, щоб підготувати рішення, інфраструктуру та координацію".

"Давайте прискоримо цей процес на рівні команд", - резюмував глава Української держави.