Інтерфакс-Україна
Політика
17:08 04.06.2025

Зеленський на "Рамштайн" закликав партнерів прискорити процес координації Коаліції охочих

1 хв читати
Зеленський на "Рамштайн" закликав партнерів прискорити процес координації Коаліції охочих

Необхідно прискорити процес координації Коаліції охочих на рівні команд, наголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу на 28-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

"Коаліція охочих. Ми вже почали працювати з деякими країнами над реальними гарантіями безпеки та політичними кроками, щоб запобігти поширенню війни або її повторному початку", - сказав президент.

Він подякував кожній країні, яка вже бере участь, проте наголосив на необхідності "залишатися практичними, щоб підготувати рішення, інфраструктуру та координацію".

"Давайте прискоримо цей процес на рівні команд", - резюмував глава Української держави.

Теги: #коаліція_охочих #рамштайн #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:12 04.06.2025
Міністр оборони Великої Британії на "Рамштайні": масований темп обстрілів РФ по Україні може тривати протягом 2025р, ми повинні активізуватися

Міністр оборони Великої Британії на "Рамштайні": масований темп обстрілів РФ по Україні може тривати протягом 2025р, ми повинні активізуватися

17:03 04.06.2025
Необхідно збільшити обсяг проєктів з партнерами щодо виробництва зброї в Україні на 50% - Зеленський

Необхідно збільшити обсяг проєктів з партнерами щодо виробництва зброї в Україні на 50% - Зеленський

16:42 04.06.2025
Зеленський на зустрічі у форматі "Рамштайн" закликав партнерів продовжувати зміцнювати українську ППО

Зеленський на зустрічі у форматі "Рамштайн" закликав партнерів продовжувати зміцнювати українську ППО

16:38 04.06.2025
Зеленський про так званий "меморандум" РФ: це ультиматум

Зеленський про так званий "меморандум" РФ: це ультиматум

16:20 04.06.2025
Розпочалося 28-е засідання у форматі "Рамштайн", Зеленський доєднався онлайн

Розпочалося 28-е засідання у форматі "Рамштайн", Зеленський доєднався онлайн

16:19 04.06.2025
Україна пропонує РФ припинення вогню до зустрічі лідерів - Зеленський

Україна пропонує РФ припинення вогню до зустрічі лідерів - Зеленський

16:01 04.06.2025
У суботу та неділю очікується новий обмін військовополоненими 500 на 500 - Зеленський

У суботу та неділю очікується новий обмін військовополоненими 500 на 500 - Зеленський

15:26 04.06.2025
Стефанішина подякувала Зеленському і Шмигалю за довіру з нагоди п'ятої річниці свого призначення

Стефанішина подякувала Зеленському і Шмигалю за довіру з нагоди п'ятої річниці свого призначення

21:23 03.06.2025
Зеленський і Гроссі обговорили безпекові проблеми, створені російською окупацією

Зеленський і Гроссі обговорили безпекові проблеми, створені російською окупацією

21:15 03.06.2025
Зеленський - про кадрові зміни у війську

Зеленський - про кадрові зміни у війську

ВАЖЛИВЕ

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

Зеленський та Ердоган обговорили першу та наступну зустрічі делегацій в Стамбулі

ЄС веде перемовини з США в рамках підготовки 18-го пакету санкцій проти РФ – Мерц

США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

Рютте: Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні

ОСТАННЄ

Тзв "меморандум" РФ свідчить, що Москва не планує закінчувати війну – нардеп Фріз

Головна надія РФ на перемогу полягає в тому, щоб США припинили допомогу Україні - CSIS

Сейм Польщі розгляне вотум довіри уряду Туска 11 червня – ЗМІ

США не визначилися щодо подальшої військової підтримки Україні, бо Трамп зацікавлений у завершенні війни – постпред при НАТО

Результати президентських виборів у Польщі вплинуть на майбутні парламентські вибори - заступник голови фракції "Голос"

Уряд Нідерландів оголосив про відставку – ЗМІ

Рада має намір утворити Спеціалізовані окружний та апеляційний адмінсуди

Грем про заяву Медведєва: ви дали зрозуміти світові, що Росія не зацікавлена у мирі

Трамп вже втратив терпіння в урегулюванні російсько-української війни – посол США в Туреччині

Кандидат на голову БЕБ представив план реформування на перші 100 днів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА