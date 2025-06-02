Інтерфакс-Україна
Політика
17:47 02.06.2025

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

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РФ знову була проти присутності представників США під час зустрічі з українською стороною у Стамбулі, повідомив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

"На попередній зустрічі РФ була проти присутності делегації від США. Це дуже сумно, адже США відіграють велику роль і є важливим гарантом довіри" , - сказав він на пресконференції у Стамбулі.

Кислиця зазначив, що задля забезпечення довгострокової безпекової архітектури у Європі США мають бути залучені до процесу. Так саме і без залучення Європи неможливо говорити про довгострокову безпеку, додав Кислиця.

Теги: #переговори #сша #кислиця #стамбул #рф

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