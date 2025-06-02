Україна сподівається на успішну реалізацію взаємовигідних економічних проєктів з Польщею – Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua

На полях Саміту країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Говорили про двосторонні відносини, дипломатичну роботу і важливість тиску на Росію, щоб наблизити справедливий мир. Також маємо взаємовигідні економічні проєкти. Сподіваюся на їхню успішну реалізацію", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент наголосив, що цінує підтримку польського народу, особисто Дуди від самого початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, у свою чергу, президент Польщі запевнив у своїй послідовній підтримці членства України в ЄС і НАТО.

Зеленський запросив Дуду відвідати Україну, той підтвердив, що здійснить свій візит до закінчення своєї каденції.