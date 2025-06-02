Інтерфакс-Україна
Політика
14:12 02.06.2025

Вибір поляків на президентських перегонах може ускладнити євроінтеграцію України - Климпуш-Цинцадзе

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Вибір поляків на президентських перегонах може ускладнити євроінтеграцію України - Климпуш-Цинцадзе
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Обрання Кароля Навроцького президентом Польщі, ймовірно, ускладнить євроінтеграцію України, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Поляризація польського суспільства і його відхилення в бік ізоляціонізму дуже тривожні. Вибір поляків, швидше за все, ускладнить діалог всередині ЄС і нашу євроінтеграцію. Також сумно бачити немислиме досі перетворення Польщі з адвоката України в НАТО на країну, яка може бути проти", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок, коментуючи результати президентських виборів у Польщі.

Народна депутатка висловила сподівання, що польському політикуму вистачить мудрості зрозуміти згубність цього шляху, а Україні вистачить сил вибудувати конструктивний діалог і донести їм це.

"На Україну чекають дедалі сильніші випробування, бо вибори в Польщі – це лише частина загальної тенденції зростання ізоляціонізму навіть там, де він смертельно небезпечний. Це вірус дефіциту дорослості, від якого вільний світ поки не має вакцини", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялось, кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький став переможцем другого туру президентських виборів у Польщі. За даними національної виборчої комісії Польщі, після підрахунку 100% голосів він отримав 50,89%. Його опонент мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49,11% голосів виборців.

Теги: #польща #навроцький #вибори #климпуш_цинцадзе

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