Інтерфакс-Україна
Політика
17:25 30.05.2025

Україна готова до діалогу з Росією, але вимагає чітких і зважених пропозицій – Єрмак

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Україна готова до діалогу з Росією, але вимагає чітких і зважених пропозицій – Єрмак
Фото: https://www.president.gov.ua

Україна прагне миру понад усе, але не ціною капітуляції, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак

"Компроміс не дорівнює капітуляції. Москва пропонує новий раунд переговорів. І ми готові до діалогу. Проте ми вимагаємо ясності. Чітких, а головне – зважених пропозицій. Ми не купимося на кота в мішку, що зветься меморандумом. У нас уже був один. Досить. Дипломатія має базуватися на конкретиці, а не на порожніх обіцянках", – заявив Єрмак під час заходу, присвяченого 30-річчю Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ.

Він також підкреслив, що за час свого існування Дипломатична академія підготувала багатьох фахівців, які зараз представляють Україну у світі та просувають українські інтереси.

"Ваші перемоги вимірюються серцями та розумами, згуртованими заради України. Для нас критично важливо втримати безпрецедентну єдність навколо України. Доводиться весь час змінюватись, бути твердим у принципах і гнучким у підходах", – сказав він.

Теги: #єрмак #переговори #рф

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