Українські парламентарі звернулися до уряду Канади із закликом до повномасштабної конфіскації активів РФ

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Розпочати повномасштабну конфіскацію заморожених російських державних та олігархічних активів, з таким закликом до нового уряду Канади звернулися українські народні депутати з різних фракцій.

"Це не лише забезпечить відчутну підтримку для відновлення, але й підтвердить принцип, що агресор має заплатити за завдані ним збитки", – йдеться у листі до прем’єр-міністра Канади Марка Карні, який підтримали понад три десятки парламентарів та копія якого передана агентству "Інтерфакс-Україна".

Його автори наголошують, що Канада, яка цього року головує у G7, не тільки застосовує постійний економічний тиск на Росію, але й стала першою країною, яка ще у 2022 році конфіскувала активи російських олігархів.

"Цей сміливий крок створив життєво важливий прецедент і відображає зобов’язання Канади забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто сприяв агресії росії та отримував від неї прибутки", – зазначається у листі.

Депутати також згадали про відкритий лист від політичних лідерів та лідерів думок Європи, адресований канадським політичним лідерам, із закликом до рішучих дій для просування арешту російських активів напередодні саміту G7, який відбудеться у Канаді з 15 по 17 червня.

"Цей імпульс стане можливістю поглибити міжнародну співпрацю та зміцнить глобальну рішучість", – йдеться у звернені українських парламентів до уряду Канади.

Вони додали, що прямі інфраструктурні збитки України від російської агресії, за оцінками Київської школи економіки, станом на листопад 2024 року становили майже $170 млрд – на $12,6 млрд більше, ніж на початку року, що підкреслює масштаб руйнувань і нагальну потребу у довгостроковому відновленні та гуманітарній допомозі.

Серед підписантів звернення: Кіра Рудик, Андрій Осадчук, Роман Костенко, Сергій Рахманін, Інна Совсун, Леся Василенко, Юлія Сірко, Юлія Овчинникова, Вікторія Подгорна, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Олександр Мережко, Леся Забуранна, Іван Крулько, Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко, Михайло Крячко, Володимир Ар’єв, Ірина Никорак, Володимир Цабаль, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ірина Фріз, Василь Мокан, Ростислав Тістик, Софія Федина, Ірина Констанкевич, Микола Княжицький, Максим Хлапук, Ігор Гузь, Олександр Федієнко, Єгор Чернєв.

Як повідомляла на початку цього року федеральна поліція Канади, в країні з 24 лютого 2022 року було заморожено російських активів на 140,1 млн канадських доларів та припинено фінансових транзакцій на 317,4 млн доларів відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно РФ.