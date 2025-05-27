Інтерфакс-Україна
Політика
20:43 27.05.2025

Мерц очікує затяжної війни через небажання РФ вести переговори

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Мерц очікує затяжної війни через небажання РФ вести переговори

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує тривалої війни в Україні через небажання РФ вести переговори і закликав партнерів готуватися до цього, повідомляє Sky News.

"Війни зазвичай закінчуються через економічне чи військове виснаження з одного або з обох боків, і в цій війні ми, очевидно, ще далекі від цього. Тож, можливо, нам доведеться готуватися до довшої тривалості", – сказав Мерц на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

 

Теги: #війна #очікування #мерц

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