Китай ніколи не постачав зброю жодній зі сторін "конфлікту" в Україні - МЗС КНР

У МЗС КНР запевнили, що Пекін не постачає зброю жодній зі сторін воєнного "конфлікту" в Україні і контролює постачання товарів подвійного призначення, повідомляє у вівторок Global Times.

"Китай ніколи не передавав летальну зброю будь-якій зі сторін конфлікту і суворо контролює товари подвійного призначення. Українська сторона добре про це знає. Китай виступає рішуче проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій", - наводить видання слова представника МЗС КНР Мао Нін.

Вона наголосила, що позиція Китаю щодо війни в Україні не змінилася і країна все ще виступає за припинення воєнних дій і досягнення перемир'я.

Global Times пояснює, що так Мао Нін відреагувала на прохання прокоментувати твердження української сторони про те, що Китай постачає низку важливих товарів на російські військові заводи.