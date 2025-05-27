Трамп замислився над повним зняттям обмежень щодо використання західної зброї Україною

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Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість повного зняття всіх обмежень свого попередника на використання західної зброї Україною, повідомляє Kyiv Post із посиланням на джерела.

"Сполучені Штати ще не скасували всі обмеження часів Джо Байдена на ведення бойових дій в Україні, але президент Дональд Трамп "серйозно розглядає" можливість цього, повідомили вашингтонському кореспонденту Kyiv Post два високопоставлених західних чиновники у понеділок", - пише видання у вівторок, 27 травня.

"Усі раніше запроваджені обмеження — незалежно від того, чи вони вже послаблені, чи ні — наразі переглядаються, оскільки президент вважає, що нинішній статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам щодо повернення росії за стіл переговорів", — розповів один американський посадовець.

Вашингтонський військовий аналітик Хорхе Ріверо зауважив, що раніше ці обмеження ефективно захищали критично важливі об'єкти російської військової інфраструктури та ланцюги постачання.

"Послаблення обмежень може дозволити Києву атакувати військові об'єкти на території Росії, зокрема авіабази, відповідальні за запуски безпілотників "Герань-2" та стратегічних бомбардувальників, які завдавали тривалих ударів по українських містах", – сказав він.

"Ця зміна політики може ще більше уповноважити українські сили атакувати російські вузли командування та управління, а також логістичні артерії глибоко всередині Росії за допомогою високоточних боєприпасів", – додав Ріверо.

Зазначається, що раніше в понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що більше немає жодних обмежень щодо дальності стрільби зброї, яку постачають Україні її західні союзники, а це означає, що Київ може захищатися, атакуючи військові позиції в Росії. Кремль назвав це "небезпечним кроком".

Один західний чиновник повідомив Kyiv Post у понеділок увечері, що остаточне рішення Трампа щодо покарання Росії, а також наступний етап підтримки України, будуть обговорені під час зустрічей з німецькими чиновниками у Вашингтоні цього тижня.

За даними джерела, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль планує відвідати столицю США найближчими днями.