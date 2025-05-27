Інтерфакс-Україна
Політика
11:03 27.05.2025

Віце-канцлер ФРН не згоден зі зміною курсу щодо обмеження дальності зброї для України

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Віце-канцлер ФРН не згоден зі зміною курсу щодо обмеження дальності зброї для України

Віце-канцлер Німеччини Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) спростував інформацію про зміну курсу щодо обмеження дальності озброєнь, які Німеччина постачає Україні, повідомляє NTV у вівторок.

"Що стосується дальності, то я хотів би сказати, що немає жодної нової угоди, яка б виходила за рамки того, що було зроблено попереднім урядом", - сказав Клінґбайль, відповідаючи на запитання на пресконференції в Берліні.

Як повідомлялось, у понеділок канцлер ФРН Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) наголосив, що " більше немає обмежень на дальність дії зброї, яку ми постачаємо Україні".

"Ми зробимо все, що взмозі, щоб продовжувати підтримувати Україну. Це також означає, що більше немає обмежень на дальність дії зброї, яку ми постачаємо. Тепер Україна також може захищати себе, атакуючи військові позиції в Росії", - написав він у соцмережі Х.

Схоже, що ця заяву не було узгоджено з Клінґбайлєм, повідомляє мовник. Заява Мерца також викликала критику з боку лівих у Німеччині, зокрема, від Соціал-демократичної партії (СДПН).

"Окремі винятки з діапазонів є розумними, але в цілому я вважаю, що все, що розширює війну, є неправильним", - заявив політик СДПН Ральф Штегнер в інтерв'ю газеті RND. Публічні заяви, подібні до тих, що зробив Мерц, також "не принесли користі". Натомість Штегнер наполягав на більших дипломатичних зусиллях.

 

Теги: #зброя #німеччина

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