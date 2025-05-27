Інтерфакс-Україна
Політика
10:52 27.05.2025

США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

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США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

Сенат США чекає на пропозиції Москви для припинення вогню в Україні, щоб вирішити, чи варто запроваджувати санкції щодо Росії, заявив республіканець Ліндсі Грем.

"Президент Трамп попросив Володимира Путіна надати перелік умов для припинення вогню (...). Залежно від відповіді Росії ми зрозуміємо, який курс обрати", - наводить The Wall Street Journal слова Грема.

При цьому він наголосив на готовності Сенату "до будь-якого розвитку подій".

Раніше Грем підготував законопроєкт, що передбачає запровадження первинних і вторинних санкцій проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню. Зокрема, він пропонує запровадити 500% мита для країн, які закуповують російську нафту, газ, уран та інші товари.

 

Теги: #санкції #грем #сша

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