Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на саміті НАТО у Гаазі - Сибіга

Фото: https://mfa.gov.ua/

Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на саміті НАТО у Гаазі (Нідерланди) та стати частиною його успіху — як через особисту присутність на найвищому рівні, так і через сильні рішення Саміту, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Під час онлайн-виступу на весняній сесії Парламентської Асамблеї НАТО, що проходить у Дейтоні, США, Сибіга наголосив, що союзникам у Гаазі важливо послати чіткі сигнали єдності, сили та стійкості, особливо на тлі посиленого повітряного терору Росії, який вона наростила з 24 травня.

"За ці три дні Росія запустила проти України загалом 995 ракет і дронів. Майже тисячу лише за три доби. Минулої ночі Росія провела комбіновану атаку, застосувавши 364 ракети та дрони — абсолютний рекорд терору. Це чітке підтвердження, що Путін не прагне миру. Він прагне лише війни, вбивств і руйнувань", — зазначив міністр.

Міністр закликав членів Альянсу застосувати всі дипломатичні, політичні, економічні та військові важелі, щоб позбавити Росію ілюзій щодо можливості виграти війну.

"Посилення санкційного тиску на Росію разом із військовою та фінансовою підтримкою України буде правильною відповіддю на знущання Росії з мирних ініціатив", — зауважив міністр.

Глава української дипломатії зазначив, що Україна впроваджує стандарти та найкращі практики НАТО, поєднуючи їх із власними інноваціями. Міністр розповів членам Альянсу про досягнення української оборонної промисловості та мету збільшення оборонної самодостатності України та решти Європи.

Сибіга висловив глибоку вдячність членам Альянсу за всебічну підтримку протягом усього повномасштабного вторгнення Росії та висловив особисту вдячність генеральному секретареві Марку Рютте за його зусилля з підтримки України.