Інтерфакс-Україна
Політика
16:59 26.05.2025

В ЄС обговорять стан верховенства права в Угорщині, рішень щодо до санкцій не очікується – високопосадовий європейський дипломат

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В ЄС обговорять стан верховенства права в Угорщині, рішень щодо до санкцій не очікується – високопосадовий європейський дипломат

В Раді ЄС не очікують, що країни Європейського союзу зможуть перейти від обговорення стану верховенства права в Угорщині до застосування конкретних санкцій до Будапешта.

Про це у понеділок в Брюсселі напередодні засідання Ради ЄС із загальних питань, на якому знову заслухають Угорщину з питання верховенства права і яке пройде у вівторок, повідомив журналістам високопосадовий європейський дипломат. Раніше ряд ЗМІ повідомили про те, що на засіданні Угорщину можуть позбавити права голосу.

"Міністри проведуть 8-е слухання щодо Угорщини в рамках процедури статті 7. Ця процедура, як ви пам'ятаєте, була ініційована нещодавньою пропозицією Європейського парламенту від вересня 2018 року. Мета полягає в тому, щоб надати Раді оновлену інформацію та картину ситуації в Угорщині", - конкретизував він питання порядку денного щодо Угорщини.

Відповідаючи на запитання, якими є конкретні очікування від цих слухань, співрозмовник журналістів наголосив, що це питання не є новим пунктом порядку денного і стоїть під час кожного головування країни-члена ЄС, за виключенням самої Угорщини. Як відомо, країни-члени ЄС головують в Європейській раді на ротаційній основі по півроку, Угорщина головувала з 1 липня по 31 грудня 2024 року.

"Ми очікуємо слухань. Тож я очікую, що Угорщина представить стан справ, Комісія також зробить доповідь, і я впевнений, що держави-члени виступлять зі своїми коментарями. Але, наскільки я знаю, це не той пункт, який підлягає прийняттю рішень", - пояснив він.

Як відомо, стаття 7 (1), відома як "Запобіжні заходи" може бути застосована, якщо існує явний ризик серйозного порушення цінностей ЄС і започатковує діалог між інституціями ЄС та державою-членом для вирішення проблем, перш ніж питання буде передано на обговорення.

Дипломата також запитали про можливість активізувати частину 2 статті 7, що передбачає механізм санкцій, яким Раді дозволяється призупинити певні права, включаючи її право голосу в Раді. У такому випадку серйозне порушення мало тривати протягом певного часу.

Співрозмовник журналістів нагадав, що рішення активізувати частину 2 статті 7 ухвалюється одностайністю. "Важко сказати, чи буде одностайність, але я думаю, що будь-хто може відповісти на це питання самостійно", - сказав він, маючи на увазі, що Угорщина не буде голосувати проти самої себе.

Теги: #угорщина #єс

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