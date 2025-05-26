Україні від США необхідні конкретні справи, а не слова - голова комітету Ради

Україні від США необхідні санкції проти РФ, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу"), коментуючи заяви президента США Дональда Трампа щодо злочинів, які чинить російська сторона.

"Безумовно, добре, що президент США починає бачити російські злочини і починає називати речі своїми іменами. Але зараз головне не слова, а конкретні справи. Тобто важливо, щоби Трамп виконав свою обіцянку і запровадив санкції проти Росії та проти тих, хто допомагає Росії обходити санкції" - сказав Мережко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Він зазначив, що у тому числі потрібні вторинні санкції, які б допомогли зупинити російську воєнну машину. Мережко також підкреслив, що Україні потрібна і військово-технічна допомога.

Як повідомлялося, Трамп після масованих комбінованих атак РФ на Україну назвав очільника Кремля "божевільним", оскільки, за його словами, той без потреби вбиває "безліч людей" і запускає ракети та безпілотники по містах в Україні "без жодної причини".